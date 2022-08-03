《中概異動》網易（０９９９９）升近３％，報１４３元

《經濟通通訊社３日專訊》網易（０９９９９）升２﹒８８％，報１４３元，較ＡＤＲ收市
高出０﹒５３％，最高價１４３﹒３元，最低價１４０﹒１元；成交１４２﹒２２萬股，成交金
額２﹒０１億元；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入７４６﹒２１萬元。現時最大淨被
動買入券商為麥格理資本，金額１３８４﹒６１萬元，加權平均成交價１４１﹒５８２元；現時
最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額１２８５﹒８５萬元，加權平均成交價１４１﹒５１７
元。
現時，恒生指數報１９７９０，升１００點或０﹒５１％；恒生中國企業指數報６７４９，
升４７點或０﹒７１％；恒生科技指數報４２６９，升７５點或１﹒８％；主板成交
４９５﹒１６億元。
上證綜合指數報３１９９，升１３點或０﹒４２％，成交２４９８﹒４６億元人民幣。
深證成份指數報１２１５８，升３８點或０﹒３２％，成交１６１４﹒１７億元人民幣。
基本資料
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現價 １４３﹒０００ 變動 ＋２﹒８８％
最高價 １４３﹒３００ 最低價 １４０﹒１００
成交股數 １４２﹒２２萬股 成交金額 ２﹒０１億
１０天平均 １４７﹒８７０ 歷史波幅％ ４０﹒２３４
２０天平均 １４３﹒３０５ 加權平均價 １４１﹒５００
５０天平均 １５０﹒３１５ ＲＳＩ１４ ４６﹒６６２
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股份狀態：主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入７４６﹒２１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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網易（０９９９９） １４３﹒００ ＋２﹒８８
騰訊（００７００） ３０１﹒００ ＋２﹒０３
快手（０１０２４） ８０﹒０５ ＋４﹒６４
小米（０１８１０） １１﹒６８ ＋０﹒５２
理想汽車（０２０１５） １３４﹒５０ ＋１﹒０５
美團（０３６９０） １７７﹒７０ ＋０﹒８５
京東集團（０９６１８） ２３４﹒２０ ＋２﹒６３
嗶哩嗶哩（０９６２６） １８１﹒２０ ＋１﹒５１
小鵬汽車（０９８６８） ９１﹒６５ －０﹒８７
阿里（０９９８８） ９０﹒４５ ＋３﹒９１
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（ｅｄ）
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