《異動股》天臣控股（０１２０１）跌近４７％，報０﹒１５５元

《經濟通通訊社３日專訊》天臣控股（０１２０１）跌４６﹒５５％，報０﹒１５５元，最

低價０﹒１５５元，創１個月新低，最高價０﹒２７５元；成交７１３﹒７萬股，成交金額

１４７﹒４萬元；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出４２﹒５９萬元。現時最大淨被動

買入券商為上銀證券，金額１５﹒３萬元，加權平均成交價０﹒２０３元；現時最大淨被動賣出

券商為易昇證券，金額１２﹒２４萬元，加權平均成交價０﹒２３７元。以現價計，該股暫連跌

２日，累計跌幅４７﹒４６％。

現時，恒生指數報１９８０２，升１１３點或０﹒５８％；恒生中國企業指數報６７５４，

升５２點或０﹒７８％；恒生科技指數報４２７２，升７８點或１﹒８８％；主板成交

５００﹒７５億元。

上證綜合指數報３２００，升１３點或０﹒４３％，成交２５２１﹒９億元人民幣。

深證成份指數報１２１５８，升３８點或０﹒３２％，成交１６２７﹒６７億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１５５ 變動 －４６﹒５５％

最高價 ０﹒２７５ 最低價 ０﹒１５５

成交股數 ７１３﹒７萬股 成交金額 １４７﹒４萬

１０天平均 ０﹒２８６ 歷史波幅％ ３７﹒４４９

２０天平均 ０﹒３０４ 加權平均價 ０﹒２０６

５０天平均 ０﹒３２２ ＲＳＩ１４ １３﹒８５６

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出４２﹒５９萬元；暫連跌

２日，累計跌幅４７﹒４６％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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天臣控股（０１２０１） ０﹒１５５ －４６﹒５５

恒地（０００１２） ２７﹒１５０ ＋１﹒５０

新地（０００１６） ９１﹒１５０ ＋０﹒０５

中海外（００６８８） ２０﹒４００ －２﹒３９

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒０００ －０﹒９９

龍湖（００９６０） ２５﹒０００ －１﹒５７

潤地（０１１０９） ３０﹒７５０ －２﹒６９

碧桂園（０２００７） ２﹒７００ －０﹒７４

萬科企業（０２２０２） １４﹒２８０ －１﹒６５

滙景控股（０９９６８） ０﹒２５０ ＋１９﹒６２

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（ｅｄ）

