  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00981 中芯國際
即時 按盤價 跌17.500 -0.040 (-0.228%)
大手異動

03/08/2022 11:28

《異動股》中芯（００９８１）升逾３％，報１６﹒０２元

　　《經濟通通訊社３日專訊》中芯（００９８１）升３﹒０９％，報１６﹒０２元，最高價
１６﹒０４元，最低價１５﹒６２元；成交８５８﹒６２萬股，成交金額１﹒３５億元；主動買
沽比率５２：４８，資金淨主動買入４４５﹒１９萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市
場服務，金額８１２﹒８９萬元，加權平均成交價１５﹒７３３元；現時最大淨被動賣出券商為
中國投資信息，金額７３６﹒６８萬元，加權平均成交價１５﹒７３９元。
　　現時，恒生指數報１９８０８，升１１９點或０﹒６１％；恒生中國企業指數報６７５４，
升５１點或０﹒７８％；恒生科技指數報４２７６，升８２點或１﹒９６％；主板成交
５０５﹒３６億元。
　　上證綜合指數報３１９９，升１２點或０﹒４％，成交２５５１﹒９５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１４９，升２９點或０﹒２４％，成交１６４２﹒９２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１６﹒０２０　變動　　　　＋３﹒０９％
　　最高價　　　　　１６﹒０４０　最低價　　　１５﹒６２０
　　成交股數　　８５８﹒６２萬股　成交金額　　　１﹒３５億
　　１０天平均　　　１６﹒５１２　歷史波幅％　３１﹒７２７
　　２０天平均　　　１６﹒５６５　加權平均價　１５﹒７３７
　　５０天平均　　　１７﹒２９７　ＲＳＩ１４　４１﹒１８４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入４４５﹒１９萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯（００９８１）　　　　　　１６﹒０２　＋３﹒０９
　　金蝶國際（００２６８）　　　　１６﹒５２　＋０﹒６１
　　中國軟件國際（００３５４）　　　６﹒９４　　　無升跌
　　騰訊（００７００）　　　　　３０１﹒４０　＋２﹒１７
　　中興（００７６３）　　　　　　１５﹒８４　－０﹒５０
　　網龍（００７７７）　　　　　　１４﹒８６　－０﹒５４
　　ＩＧＧ（００７９９）　　　　　　３﹒１０　＋５﹒８０
　　聯想集團（００９９２）　　　　　７﹒０４　＋０﹒１４
　　百奧家庭互動（０２１００）　　　０﹒４６　＋１﹒１０
　　金山軟件（０３８８８）　　　　２５﹒０５　＋０﹒６０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰03/08/2022 11:31  《異動股》中芯午前拉升近５％，拜登擬禁晶片開發必需軟件出口

下一篇新聞︰02/08/2022 11:10  《異動股》中芯（００９８１）跌近５％，報１５﹒３元

其他大手異動
More

04/08/2022 09:50  《異動股》中芯漲近４％為連續第二日上升，美國通過晶片法案

04/08/2022 09:32  《異動股》攜程等３家公司上午９：３１異動

03/08/2022 11:49  《異動股》中芯午休前急升逾８％，白宮擬禁晶片開發必需軟件出口

02/08/2022 09:47  《異動股》中芯（９８１）跌逾３％，遭高盛降目標至２０﹒２元

02/08/2022 09:37  《異動股》信義玻璃等７家公司上午９：３６異動

備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金