《異動股》潤地（０１１０９）跌逾３％，報３０﹒６５元

《經濟通通訊社３日專訊》潤地（０１１０９）跌３﹒０１％，報３０﹒６５元，最低價

３０﹒６５元，創１個月新低，最高價３１﹒９元；成交２７８﹒８４萬股，成交金額

８６５４﹒９２萬元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入５０７﹒６２萬元。現時最大

淨被動買入券商為巴克萊亞洲，金額３０９﹒１１萬元，加權平均成交價３１﹒２６１元；現時

最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額４５９﹒２萬元，加權平均成交價３１﹒０４５元。以現價計

，該股暫連跌６日，累計跌幅１０﹒６４％。

現時，恒生指數報１９７８１，升９１點或０﹒４７％；恒生中國企業指數報６７４５，升

４３點或０﹒６５％；恒生科技指數報４２７４，升８０點或１﹒９１％；主板成交

５１３﹒４４億元。

上證綜合指數報３１９９，升１２點或０﹒４％，成交２５７２﹒９４億元人民幣。

深證成份指數報１２１４９，升２８點或０﹒２４％，成交１６５３﹒７７億元人民幣。



基本資料

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現價 ３０﹒６５０ 變動 －３﹒０１％

最高價 ３１﹒９００ 最低價 ３０﹒６５０

成交股數 ２７８﹒８４萬股 成交金額 ８６５４﹒９２萬

１０天平均 ３２﹒６３０ 歷史波幅％ ３４﹒７７１

２０天平均 ３３﹒８２５ 加權平均價 ３１﹒０３９

５０天平均 ３３﹒７８７ ＲＳＩ１４ ３３﹒７１１

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入５０７﹒６２萬元；暫連

跌６日，累計跌幅１０﹒６４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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潤地（０１１０９） ３０﹒６５ －３﹒０１

越地（００１２３） ９﹒２５ －３﹒０４

中海外（００６８８） ２０﹒３５ －２﹒６３

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒００ －０﹒９９

龍湖（００９６０） ２５﹒００ －１﹒５７

新城發展（０１０３０） ２﹒５０ －２﹒３４

碧桂園（０２００７） ２﹒６８ －１﹒４７

萬科企業（０２２０２） １４﹒２４ －１﹒９３

綠城（０３９００） １４﹒９４ －１﹒８４

鼎豐集團控股（０６８７８） ２﹒０４ ＋７﹒３７

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（ｅｄ）

