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01109 華潤置地
即時 按盤價 跌31.200 -0.250 (-0.795%)
大手異動

03/08/2022 11:33

《異動股》潤地（０１１０９）跌逾３％，報３０﹒６５元

　　《經濟通通訊社３日專訊》潤地（０１１０９）跌３﹒０１％，報３０﹒６５元，最低價
３０﹒６５元，創１個月新低，最高價３１﹒９元；成交２７８﹒８４萬股，成交金額
８６５４﹒９２萬元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入５０７﹒６２萬元。現時最大
淨被動買入券商為巴克萊亞洲，金額３０９﹒１１萬元，加權平均成交價３１﹒２６１元；現時
最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額４５９﹒２萬元，加權平均成交價３１﹒０４５元。以現價計
，該股暫連跌６日，累計跌幅１０﹒６４％。
　　現時，恒生指數報１９７８１，升９１點或０﹒４７％；恒生中國企業指數報６７４５，升
４３點或０﹒６５％；恒生科技指數報４２７４，升８０點或１﹒９１％；主板成交
５１３﹒４４億元。
　　上證綜合指數報３１９９，升１２點或０﹒４％，成交２５７２﹒９４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１４９，升２８點或０﹒２４％，成交１６５３﹒７７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　３０﹒６５０　變動　　　　　　－３﹒０１％
　　最高價　　　　　３１﹒９００　最低價　　　　　３０﹒６５０
　　成交股數　　２７８﹒８４萬股　成交金額　　８６５４﹒９２萬
　　１０天平均　　　３２﹒６３０　歷史波幅％　　　３４﹒７７１
　　２０天平均　　　３３﹒８２５　加權平均價　　　３１﹒０３９
　　５０天平均　　　３３﹒７８７　ＲＳＩ１４　　　３３﹒７１１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入５０７﹒６２萬元；暫連
跌６日，累計跌幅１０﹒６４％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　潤地（０１１０９）　　　　　３０﹒６５　－３﹒０１
　　越地（００１２３）　　　　　　９﹒２５　－３﹒０４
　　中海外（００６８８）　　　　２０﹒３５　－２﹒６３
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒００　－０﹒９９
　　龍湖（００９６０）　　　　　２５﹒００　－１﹒５７
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒５０　－２﹒３４
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒６８　－１﹒４７
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒２４　－１﹒９３
　　綠城（０３９００）　　　　　１４﹒９４　－１﹒８４
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　２﹒０４　＋７﹒３７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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