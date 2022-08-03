《異動股》潤地（０１１０９）跌逾３％，報３０﹒６５元

《經濟通通訊社３日專訊》潤地（０１１０９）跌３﹒０１％，報３０﹒６５元，最低價
３０﹒６５元，創１個月新低，最高價３１﹒９元；成交２７８﹒８４萬股，成交金額
８６５４﹒９２萬元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入５０７﹒６２萬元。現時最大
淨被動買入券商為巴克萊亞洲，金額３０９﹒１１萬元，加權平均成交價３１﹒２６１元；現時
最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額４５９﹒２萬元，加權平均成交價３１﹒０４５元。以現價計
，該股暫連跌６日，累計跌幅１０﹒６４％。
現時，恒生指數報１９７８１，升９１點或０﹒４７％；恒生中國企業指數報６７４５，升
４３點或０﹒６５％；恒生科技指數報４２７４，升８０點或１﹒９１％；主板成交
５１３﹒４４億元。
上證綜合指數報３１９９，升１２點或０﹒４％，成交２５７２﹒９４億元人民幣。
深證成份指數報１２１４９，升２８點或０﹒２４％，成交１６５３﹒７７億元人民幣。
基本資料
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現價 ３０﹒６５０ 變動 －３﹒０１％
最高價 ３１﹒９００ 最低價 ３０﹒６５０
成交股數 ２７８﹒８４萬股 成交金額 ８６５４﹒９２萬
１０天平均 ３２﹒６３０ 歷史波幅％ ３４﹒７７１
２０天平均 ３３﹒８２５ 加權平均價 ３１﹒０３９
５０天平均 ３３﹒７８７ ＲＳＩ１４ ３３﹒７１１
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入５０７﹒６２萬元；暫連
跌６日，累計跌幅１０﹒６４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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潤地（０１１０９） ３０﹒６５ －３﹒０１
越地（００１２３） ９﹒２５ －３﹒０４
中海外（００６８８） ２０﹒３５ －２﹒６３
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒００ －０﹒９９
龍湖（００９６０） ２５﹒００ －１﹒５７
新城發展（０１０３０） ２﹒５０ －２﹒３４
碧桂園（０２００７） ２﹒６８ －１﹒４７
萬科企業（０２２０２） １４﹒２４ －１﹒９３
綠城（０３９００） １４﹒９４ －１﹒８４
鼎豐集團控股（０６８７８） ２﹒０４ ＋７﹒３７
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（ｅｄ）
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