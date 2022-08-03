《異動股》南南資源漲近３８％突破５０天線，報０﹒３２元

《經濟通通訊社３日專訊》南南資源（０１２２９）升３７﹒９３％，報０﹒３２元，升穿

５０天線（０﹒２５２元），最高價０﹒３２５元，最低價０﹒２２元；成交１３６３﹒２萬股

，成交金額３８８﹒７３萬元；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入１９７﹒３７萬元。

現時最大淨被動買入券商為銀河—聯昌證券，金額３﹒８萬元，加權平均成交價０﹒３０８元；

現時最大淨被動賣出券商為鼎展證券及期貨，金額２７﹒４６萬元，加權平均成交價０﹒２８６

元。

現時，恒生指數報１９７９８，升１０８點或０﹒５５％；恒生中國企業指數報６７５２，

升５０點或０﹒７５％；恒生科技指數報４２８３，升８９點或２﹒１４％；主板成交

５１８﹒８１億元。

上證綜合指數報３１９９，升１２點或０﹒４％，成交２５７２﹒９４億元人民幣。

深證成份指數報１２１４９，升２８點或０﹒２４％，成交１６５３﹒７７億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒３２０ 變動 ＋３７﹒９３％

最高價 ０﹒３２５ 最低價 ０﹒２２０

成交股數 １３６３﹒２萬股 成交金額 ３８８﹒７３萬

１０天平均 ０﹒２７２ 歷史波幅％ ７１﹒２３３

２０天平均 ０﹒２９４ 加權平均價 ０﹒２８５

５０天平均 ０﹒２５２ ＲＳＩ１４ ５５﹒３１９

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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入１９７﹒３７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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南南資源（０１２２９） ０﹒３２ ＋３７﹒９３

綠領控股（０００６１） ０﹒１３ ＋１８﹒１８

ＭＯＮＧＯＬ ＭＩＮＩＮＧ（００９７５） １﹒８１ ＋４﹒６２

神華（０１０８８） ２１﹒８５ ＋０﹒４６

兗礦能源（０１１７１） ２５﹒００ ＋１﹒６３

易大宗（０１７３３） １﹒７４ ＋２﹒９６

南戈壁－Ｓ（０１８７８） １﹒１８ －４﹒０６

中煤能源（０１８９８） ５﹒９８ ＋０﹒５０

久泰邦達能源（０２７９８） １﹒５８ ＋１﹒２８

兗煤澳大利亞（０３６６８） ２７﹒２０ 無升跌

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（ｅｄ）

