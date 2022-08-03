《異動股》南南資源漲近３８％突破５０天線，報０﹒３２元

《經濟通通訊社３日專訊》南南資源（０１２２９）升３７﹒９３％，報０﹒３２元，升穿
５０天線（０﹒２５２元），最高價０﹒３２５元，最低價０﹒２２元；成交１３６３﹒２萬股
，成交金額３８８﹒７３萬元；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入１９７﹒３７萬元。
現時最大淨被動買入券商為銀河—聯昌證券，金額３﹒８萬元，加權平均成交價０﹒３０８元；
現時最大淨被動賣出券商為鼎展證券及期貨，金額２７﹒４６萬元，加權平均成交價０﹒２８６
元。
現時，恒生指數報１９７９８，升１０８點或０﹒５５％；恒生中國企業指數報６７５２，
升５０點或０﹒７５％；恒生科技指數報４２８３，升８９點或２﹒１４％；主板成交
５１８﹒８１億元。
上證綜合指數報３１９９，升１２點或０﹒４％，成交２５７２﹒９４億元人民幣。
深證成份指數報１２１４９，升２８點或０﹒２４％，成交１６５３﹒７７億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒３２０ 變動 ＋３７﹒９３％
最高價 ０﹒３２５ 最低價 ０﹒２２０
成交股數 １３６３﹒２萬股 成交金額 ３８８﹒７３萬
１０天平均 ０﹒２７２ 歷史波幅％ ７１﹒２３３
２０天平均 ０﹒２９４ 加權平均價 ０﹒２８５
５０天平均 ０﹒２５２ ＲＳＩ１４ ５５﹒３１９
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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入１９７﹒３７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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南南資源（０１２２９） ０﹒３２ ＋３７﹒９３
綠領控股（０００６１） ０﹒１３ ＋１８﹒１８
ＭＯＮＧＯＬ ＭＩＮＩＮＧ（００９７５） １﹒８１ ＋４﹒６２
神華（０１０８８） ２１﹒８５ ＋０﹒４６
兗礦能源（０１１７１） ２５﹒００ ＋１﹒６３
易大宗（０１７３３） １﹒７４ ＋２﹒９６
南戈壁－Ｓ（０１８７８） １﹒１８ －４﹒０６
中煤能源（０１８９８） ５﹒９８ ＋０﹒５０
久泰邦達能源（０２７９８） １﹒５８ ＋１﹒２８
兗煤澳大利亞（０３６６８） ２７﹒２０ 無升跌
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（ｅｄ）
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