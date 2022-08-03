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01347 華虹半導體
即時 按盤價 跌26.400 -0.650 (-2.403%)
大手異動

03/08/2022 11:40

《異動股》華虹（０１３４７）升逾５％，報２３﹒８元

　　《經濟通通訊社３日專訊》華虹（０１３４７）升５﹒３１％，報２３﹒８元，最高價２４
元，最低價２２﹒１元；成交６９７﹒４８萬股，成交金額１﹒６億元；主動買沽比率
６１：３９，資金淨主動買入３５４７﹒２６萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，
金額５８７﹒５萬元，加權平均成交價２２﹒６５５元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證
券香港，金額６９４﹒８８萬元，加權平均成交價２２﹒５１８元。
　　現時，恒生指數報１９８１０，升１２１點或０﹒６１％；恒生中國企業指數報６７５５，
升５３點或０﹒８％；恒生科技指數報４２８６，升９２點或２﹒２１％；主板成交
５２３﹒６３億元。
　　上證綜合指數報３１９９，升１２點或０﹒４％，成交２５７２﹒９４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１４９，升２８點或０﹒２４％，成交１６５３﹒７７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２３﹒８００　變動　　　　＋５﹒３１％
　　最高價　　　　　２４﹒０００　最低價　　　２２﹒１００
　　成交股數　　６９７﹒４８萬股　成交金額　　　　１﹒６億
　　１０天平均　　　２４﹒３４０　歷史波幅％　３７﹒３８８
　　２０天平均　　　２４﹒７２５　加權平均價　２２﹒９１２
　　５０天平均　　　２６﹒５４５　ＲＳＩ１４　４１﹒７２４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入３５４７﹒２６萬元
　
　　　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華虹（０１３４７）　　　　　　　　　　　　　　２３﹒８０　＋５﹒３１
　　ＡＳＭＰＴ（００５２２）　　　　　　　　　　　６２﹒６０　＋０﹒５６
　　ＡＶ　ＣＯＮＣＥＰＴ　ＨＯＬＤ（００５９５）　　０﹒５１　－１﹒９２
　　中芯（００９８１）　　　　　　　　　　　　　　１６﹒７２　＋７﹒５９
　　上海復旦（０１３８５）　　　　　　　　　　　　３０﹒８０　＋５﹒３０
　　康特隆（０１９１２）　　　　　　　　　　　　　　０﹒１３　　　無升跌
　　腦洞科技（０２２０３）　　　　　　　　　　　　　０﹒１５　－０﹒６６
　　晶門（０２８７８）　　　　　　　　　　　　　　　０﹒５５　＋５﹒７７
　　宏光半導體（０６９０８）　　　　　　　　　　　　３﹒６１　＋１﹒１２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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