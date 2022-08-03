《異動股》華虹（０１３４７）升逾５％，報２３﹒８元

《經濟通通訊社３日專訊》華虹（０１３４７）升５﹒３１％，報２３﹒８元，最高價２４

元，最低價２２﹒１元；成交６９７﹒４８萬股，成交金額１﹒６億元；主動買沽比率

６１：３９，資金淨主動買入３５４７﹒２６萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，

金額５８７﹒５萬元，加權平均成交價２２﹒６５５元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證

券香港，金額６９４﹒８８萬元，加權平均成交價２２﹒５１８元。

現時，恒生指數報１９８１０，升１２１點或０﹒６１％；恒生中國企業指數報６７５５，

升５３點或０﹒８％；恒生科技指數報４２８６，升９２點或２﹒２１％；主板成交

５２３﹒６３億元。

上證綜合指數報３１９９，升１２點或０﹒４％，成交２５７２﹒９４億元人民幣。

深證成份指數報１２１４９，升２８點或０﹒２４％，成交１６５３﹒７７億元人民幣。



基本資料

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現價 ２３﹒８００ 變動 ＋５﹒３１％

最高價 ２４﹒０００ 最低價 ２２﹒１００

成交股數 ６９７﹒４８萬股 成交金額 １﹒６億

１０天平均 ２４﹒３４０ 歷史波幅％ ３７﹒３８８

２０天平均 ２４﹒７２５ 加權平均價 ２２﹒９１２

５０天平均 ２６﹒５４５ ＲＳＩ１４ ４１﹒７２４

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股份狀態：主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入３５４７﹒２６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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華虹（０１３４７） ２３﹒８０ ＋５﹒３１

ＡＳＭＰＴ（００５２２） ６２﹒６０ ＋０﹒５６

ＡＶ ＣＯＮＣＥＰＴ ＨＯＬＤ（００５９５） ０﹒５１ －１﹒９２

中芯（００９８１） １６﹒７２ ＋７﹒５９

上海復旦（０１３８５） ３０﹒８０ ＋５﹒３０

康特隆（０１９１２） ０﹒１３ 無升跌

腦洞科技（０２２０３） ０﹒１５ －０﹒６６

晶門（０２８７８） ０﹒５５ ＋５﹒７７

宏光半導體（０６９０８） ３﹒６１ ＋１﹒１２

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（ｅｄ）

