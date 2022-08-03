《異動股》華虹（０１３４７）升逾５％，報２３﹒８元

《經濟通通訊社３日專訊》華虹（０１３４７）升５﹒３１％，報２３﹒８元，最高價２４
元，最低價２２﹒１元；成交６９７﹒４８萬股，成交金額１﹒６億元；主動買沽比率
６１：３９，資金淨主動買入３５４７﹒２６萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，
金額５８７﹒５萬元，加權平均成交價２２﹒６５５元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證
券香港，金額６９４﹒８８萬元，加權平均成交價２２﹒５１８元。
現時，恒生指數報１９８１０，升１２１點或０﹒６１％；恒生中國企業指數報６７５５，
升５３點或０﹒８％；恒生科技指數報４２８６，升９２點或２﹒２１％；主板成交
５２３﹒６３億元。
上證綜合指數報３１９９，升１２點或０﹒４％，成交２５７２﹒９４億元人民幣。
深證成份指數報１２１４９，升２８點或０﹒２４％，成交１６５３﹒７７億元人民幣。
基本資料
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現價 ２３﹒８００ 變動 ＋５﹒３１％
最高價 ２４﹒０００ 最低價 ２２﹒１００
成交股數 ６９７﹒４８萬股 成交金額 １﹒６億
１０天平均 ２４﹒３４０ 歷史波幅％ ３７﹒３８８
２０天平均 ２４﹒７２５ 加權平均價 ２２﹒９１２
５０天平均 ２６﹒５４５ ＲＳＩ１４ ４１﹒７２４
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股份狀態：主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入３５４７﹒２６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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華虹（０１３４７） ２３﹒８０ ＋５﹒３１
ＡＳＭＰＴ（００５２２） ６２﹒６０ ＋０﹒５６
ＡＶ ＣＯＮＣＥＰＴ ＨＯＬＤ（００５９５） ０﹒５１ －１﹒９２
中芯（００９８１） １６﹒７２ ＋７﹒５９
上海復旦（０１３８５） ３０﹒８０ ＋５﹒３０
康特隆（０１９１２） ０﹒１３ 無升跌
腦洞科技（０２２０３） ０﹒１５ －０﹒６６
晶門（０２８７８） ０﹒５５ ＋５﹒７７
宏光半導體（０６９０８） ３﹒６１ ＋１﹒１２
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（ｅｄ）
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