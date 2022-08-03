  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
08295 金慧科技
即時 按盤價 不變0.270 0.000 (0.000%)
大手異動

03/08/2022 13:02

《異動股》金慧科技升５０％突破１００天線，報０﹒３９元

　　《經濟通通訊社３日專訊》金慧科技（０８２９５）升５０％，報０﹒３９元，升穿１００
天線（０﹒２９７元），最高價０﹒３９元，創１個月新高，最低價０﹒２６元；成交６２萬股
，成交金額１６﹒８３萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１５﹒７９萬元。現時
最大淨被動賣出券商為輝立證券香港，金額１１﹒９６萬元，加權平均成交價０﹒２６元。
　　現時，恒生指數報１９７８２，升９３點或０﹒４７％；恒生中國企業指數報６７４３，升
４１點或０﹒６２％；恒生科技指數報４２７４，升８０點或１﹒９２％；主板成交
５５５﹒８６億元。
　　上證綜合指數報３１９９，升１３點或０﹒４２％，成交２６２７﹒７４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１４４，升２４點或０﹒２％，成交１６８３﹒６１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒３９０　變動　　　　＋５０﹒００％
　　最高價　　　０﹒３９０　最低價　　　　　０﹒２６０
　　成交股數　　　６２萬股　成交金額　　　１６﹒８３萬
　　１０天平均　０﹒２７８　歷史波幅％　　６９﹒２６３
　　２０天平均　０﹒２７３　加權平均價　　　０﹒２７２
　　５０天平均　０﹒２６４　ＲＳＩ１４　　７８﹒２１２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入
１５﹒７９萬元
　
（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰30/06/2022 10:20  《異動股》中金科技升近４１％突破１００天線，報０﹒３５元

其他大手異動
More

10/05/2022 13:14  《異動股》中金科技漲逾９７％突破５０天線，報０﹒４６５元

10/05/2022 13:11  《異動股》中金科技升逾６１％突破５０天線，報０﹒３８元

備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金