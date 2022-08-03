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06878 鼎豐集團控股
即時 按盤價 跌2.100 -0.030 (-1.408%)
大手異動

03/08/2022 13:07

《異動股》鼎豐集團控股漲逾９％突破１００天線，報２﹒０８元

　　《經濟通通訊社３日專訊》鼎豐集團控股（０６８７８）升９﹒４７％，報２﹒０８元，升
穿１００天線（１﹒９７元），最高價２﹒０９元，最低價１﹒９２元；成交４４８６﹒２萬股
，成交金額８９５４﹒２萬元；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入４６１２﹒１５萬元
。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額１８８﹒７３萬元，加權平均成交價
２﹒０１７元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額７４９﹒６４萬元，加權平均成
交價２元。
　　現時，恒生指數報１９７６３，升７４點或０﹒３８％；恒生中國企業指數報６７３８，升
３６點或０﹒５５％；恒生科技指數報４２６８，升７４點或１﹒７８％；主板成交
５６７﹒２２億元。
　　上證綜合指數報３１９６，升９點或０﹒３１％，成交２７０９﹒１１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１３４，升１４點或０﹒１２％，成交１７３１﹒０１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　２﹒０８０　變動　　　　　＋９﹒４７％
　　最高價　　　　　　２﹒０９０　最低價　　　　　１﹒９２０
　　成交股數　　４４８６﹒２萬股　成交金額　　８９５４﹒２萬
　　１０天平均　　　　１﹒９２４　歷史波幅％　　６８﹒７６９
　　２０天平均　　　　１﹒９２０　加權平均價　　　１﹒９９６
　　５０天平均　　　　１﹒９７２　ＲＳＩ１４　　５９﹒５３２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入４６１２﹒１５萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　２﹒０８　＋９﹒４７
　　越地（００１２３）　　　　　　９﹒２７　－２﹒８３
　　中海外（００６８８）　　　　２０﹒３５　－２﹒６３
　　旭輝控股集團（００８８４）　　１﹒９７　－２﹒４８
　　龍湖（００９６０）　　　　　２４﹒９５　－１﹒７７
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒５１　－１﹒９５
　　潤地（０１１０９）　　　　　３０﹒６５　－３﹒０１
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒６７　－１﹒８４
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒２２　－２﹒０７
　　綠城（０３９００）　　　　　１４﹒８０　－２﹒７６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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