《異動股》信義玻璃（００８６８）升逾５％，報１５﹒２８元

《經濟通通訊社３日專訊》信義玻璃（００８６８）升５﹒０９％，報１５﹒２８元，最高

價１５﹒２８元，最低價１４﹒５２元；成交１２４４﹒９３萬股，成交金額１﹒８５億元；主

動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出１７１７﹒２２萬元。現時最大淨被動買入券商為中信

里昂證券，金額１３９９﹒４２萬元，加權平均成交價１４﹒９８２元；現時最大淨被動賣出券

商為花旗環球金融亞洲，金額６５３﹒０６萬元，加權平均成交價１４﹒８６元。

現時，恒生指數報１９８２２，升１３３點或０﹒６８％；恒生中國企業指數報６７６１，

升５９點或０﹒８９％；恒生科技指數報４２８５，升９１點或２﹒１９％；主板成交

５９６﹒８７億元。

上證綜合指數報３２０４，升１８點或０﹒５７％，成交２９８２﹒９３億元人民幣。

深證成份指數報１２１８０，升６０點或０﹒５％，成交１８９３﹒８４億元人民幣。



基本資料

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現價 １５﹒２８０ 變動 ＋５﹒０９％

最高價 １５﹒２８０ 最低價 １４﹒５２０

成交股數 １２４４﹒９３萬股 成交金額 １﹒８５億

１０天平均 １５﹒７３４ 歷史波幅％ ４４﹒２８６

２０天平均 １６﹒５２９ 加權平均價 １４﹒８５２

５０天平均 １７﹒５４６ ＲＳＩ１４ ３７﹒４３１

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股份狀態：主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出１７１７﹒２２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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信義玻璃（００８６８） １５﹒２８０ ＋５﹒０９

建滔集團（００１４８） ２２﹒２００ ＋０﹒２３

京城機電股份（００１８７） ３﹒７２０ 無升跌

力勁科技（００５５８） １３﹒７００ ＋８﹒３９

億和控股（００８３８） １﹒９８０ ＋０﹒５１

洛陽玻璃股份（０１１０８） １２﹒１００ ＋１﹒３４

香港航天科技（０１７２５） ８﹒７７０ －４﹒７８

海天國際（０１８８２） １９﹒２４０ ＋２﹒３４

建滔積層板（０１８８８） ６﹒９２０ －０﹒７２

融科控股（０２３２３） ０﹒１３５ ＋３﹒０５

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（ｅｄ）

