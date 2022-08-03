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00027 銀河娛樂
即時 按盤價 升47.200 +0.500 (+1.071%)
大手異動

03/08/2022 13:28

《異動股》銀娛（０００２７）升逾３％，報４７﹒４５元

　　《經濟通通訊社３日專訊》銀娛（０００２７）升３﹒２６％，報４７﹒４５元，最高價
４７﹒５元，最低價４５﹒９５元；成交３１８﹒４９萬股，成交金額１﹒４９億元；主動買沽
比率７０：３０，資金淨主動買入５８３７﹒２８萬元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證
券，金額３４０﹒８８萬元，加權平均成交價４６﹒４４８元；現時最大淨被動賣出券商為
ＡＢＮ　ＡＭＲＯ　ＣＬＥＡＲＩＮＧ　ＨＫ，金額８３５﹒８１萬元，加權平均成交價
４６﹒８３２元。
　　現時，恒生指數報１９８２２，升１３３點或０﹒６８％；恒生中國企業指數報６７６１，
升５９點或０﹒８９％；恒生科技指數報４２８９，升９５點或２﹒２７％；主板成交
６０２﹒４７億元。
　　上證綜合指數報３２０３，升１７點或０﹒５４％，成交３０２４﹒１４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１７４，升５４點或０﹒４５％，成交１９１９﹒５６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　４７﹒４５０　變動　　　　＋３﹒２６％
　　最高價　　　　　４７﹒５００　最低價　　　４５﹒９５０
　　成交股數　　３１８﹒４９萬股　成交金額　　　１﹒４９億
　　１０天平均　　　４６﹒０８０　歷史波幅％　３３﹒７２４
　　２０天平均　　　４５﹒９１２　加權平均價　４６﹒７００
　　５０天平均　　　４３﹒８９１　ＲＳＩ１４　５８﹒８９６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入５８３７﹒２８萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀娛（０００２７）　　　　４７﹒４５０　＋３﹒２６
　　凱升控股（００１０２）　　　０﹒１８５　＋６﹒３２
　　新濠（００２００）　　　　　５﹒２８０　＋１﹒９３
　　信德集團（００２４２）　　　１﹒３８０　－０﹒７２
　　澳博（００８８０）　　　　　３﹒１６０　＋２﹒６０
　　永利澳門（０１１２８）　　　５﹒０９０　＋３﹒２５
　　金沙（０１９２８）　　　　１８﹒５２０　＋４﹒５１
　　美高梅（０２２８２）　　　　４﹒１９０　＋１﹒７０
　　金界控股（０３９１８）　　　７﹒０１０　－０﹒４３
　　ＤＹＮＡＭ（０６８８９）　　６﹒９３０　－１﹒４２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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