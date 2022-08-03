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02318 中國平安
即時 按盤價 跌44.850 -0.100 (-0.222%)
大手異動

03/08/2022 13:32

《大手成交》中國平安一手１００萬股交叉盤，涉資４４８２萬元

　　《經濟通通訊社３日專訊》中國平安（０２３１８）於１：３１ｐｍ錄得１手１００萬股交
叉盤，每股造４４﹒８２５元，較上日收市價低０﹒０６％，涉資４４８２﹒５萬元。
　　中國平安現價升０﹒１１％，報４４﹒９元；成交１２３０﹒８萬股，成交金額５﹒５２億
元，主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入５１２５﹒６萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
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