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01528 紅星美凱龍
即時 按盤價 跌2.890 -0.030 (-1.027%)
大手異動

03/08/2022 13:57

《異動股》紅星美凱龍（０１５２８）微跌創新低，報２﹒８８元

　　《經濟通通訊社３日專訊》紅星美凱龍（０１５２８）跌０﹒６９％，報２﹒８８元，最低
價２﹒８８元，創上市新低，最高價２﹒９３元；成交２５﹒２６萬股，成交金額７３﹒４５萬
元；主動買沽比率２４：７６，資金淨主動賣出３８﹒０６萬元。現時最大淨被動買入券商為善
恆證券，金額９﹒６５萬元，加權平均成交價２﹒９１２元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，
金額４３５０元，加權平均成交價２﹒９元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅４﹒６４％

　　現時，恒生指數報１９８４０，升１５１點或０﹒７７％；恒生中國企業指數報６７６９，
升６７點或１﹒０１％；恒生科技指數報４２８８，升９４點或２﹒２６％；主板成交
６５６﹒０２億元。
　　上證綜合指數報３１９７，升１０點或０﹒３４％，成交３４３２﹒７７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１３１，升１１點或０﹒０９％，成交２１６７﹒３７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２﹒８８０　變動　　　　－０﹒６９％
　　最高價　　　　　２﹒９３０　最低價　　　　２﹒８８０
　　成交股數　　２５﹒２６萬股　成交金額　　７３﹒４５萬
　　１０天平均　　　２﹒９８９　歷史波幅％　１８﹒８８３
　　２０天平均　　　３﹒０５７　加權平均價　　２﹒９０８
　　５０天平均　　　３﹒０９４　ＲＳＩ１４　３２﹒５１０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２４：７６，資金淨主動賣出３８﹒０６萬元；暫連跌４
日，累計跌幅４﹒６４％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　紅星美凱龍（０１５２８）　　　２﹒８８　－０﹒６９
　　九倉（００００４）　　　　　２８﹒９０　－０﹒１７
　　恒隆集團（０００１０）　　　１３﹒６２　－１﹒１６
　　希慎（０００１４）　　　　　２４﹒００　＋０﹒６３
　　恒隆地產（００１０１）　　　１３﹒４０　＋０﹒３０
　　正商實業（００１８５）　　　　２﹒１４　＋３﹒３８
　　置富產業信託（００７７８）　　６﹒６２　－０﹒１５
　　領展（００８２３）　　　　　６４﹒９０　－０﹒０８
　　太地（０１９７２）　　　　　１８﹒３８　－０﹒６５
　　九置（０１９９７）　　　　　３４﹒１０　＋１﹒１９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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