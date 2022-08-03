《中概異動》科技股造好，阿里巴巴反彈逾４％；京東高開近３％

《經濟通通訊社３日專訊》科技股開市造好。阿里（０９９８８）現價升４﹒３７％，報

９０﹒８５元，該股成交約１５３萬股，涉資１﹒３８億元；京東集團（０９６１８）升

２﹒７２％，報２３４﹒４元；騰訊（００７００）升１﹒３６％，報２９９元；美團

（０３６９０）升１﹒６５％，報１７９﹒１元。

隔晚美股主要受佩洛西訪台消息影響而下跌，惟部分中概股逆市上升。科技股方面，知乎

（ＺＨ）升７﹒４４％；愛奇藝（ＩＱ）、萬國數據（ＧＤＳ）升逾６％；阿里巴巴

（ＢＡＢＡ）升２﹒５２％；嗶哩嗶哩（ＢＩＬＩ）升２﹒１％；京東（ＪＤ）升１﹒６５％。

另外，ＡＤＲ港股比例指數升４５點，報１９７３４。科技股方面，阿里巴巴ＡＤＲ較港股

高４﹒４％，折合約９０﹒８８港元；美團ＡＤＲ較港股升１﹒２２％，折合約１７８﹒３５港

元；騰訊ＡＤＲ較港股升０﹒６４％，折合約２９６﹒８８港元。

現時，恒生指數報１９８６５，升１７６點或升０﹒９０％，主板成交１７﹒８５億元。國

企指數報６７７７，升７４點或升１﹒１２％。恒生科技指數報４２６９，升７５點或升

１﹒８１％。

即月期指新報１９８１０，升２１３點，低水５６點。即月國指期貨報６７７６，升９３點

，低水１點。即月科指期貨新報４２７８，升９０點，高水８點。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

阿里（０９９８８） ９０﹒８５元 升４﹒３７％

京東集團（０９６１８） ２３４﹒４元 升２﹒７２％

騰訊（００７００） ２９９元 升１﹒３６％

美團（０３６９０） １７９﹒１元 升１﹒６５％

小米（０１８１０） １１﹒８２元 升１﹒７２％

快手（０１０２４） ７８﹒２元 升２﹒２２％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １８３﹒１元 升２﹒５８％

百度（０９８８８） １３３﹒３元 升３﹒４９％

網易（０９９９９） １４０﹒９元 升１﹒３７％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｒ）

