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00005 滙豐控股
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大手異動

03/08/2022 09:26

《異動股》匯控（００００５）高開近１％，料再取消派息可能性低

　　《經濟通通訊社３日專訊》匯控（００００５）現價升０﹒８８％，報５１﹒４５元，該股
成交約２１萬股，涉資１０８７萬元；恒生（０００１１）無升跌，報１２４﹒８元；東亞
（０００２３）跌０﹒３１％，報９﹒８元；友邦（０１２９９）跌０﹒４７％，報７４﹒７元

　　匯控於２０２０年曾撤回派息決定，匯控主席杜嘉祺出席香港股東非正式會議時表示，對受
到上述決定所影響的股東及其家人作真誠致歉，知道該決定為股東帶來失望及痛苦，但強調當時
取消派息的決定是由於世界各地的監管機構也擔心新冠肺炎為全球金融體系所帶來的壓力，故在
這些極不尋常的情況下，相關的監管機構要求集團停止派息，預期相關的要求不會再次發生
（ｄｉｄ　ｎｏｔ　ｅｘｐｅｃｔ　ｔｏ　ｓｅｅ　ｔｈｉｓ　ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔ　
ｒｅｐｅａｔｅｄ），料再次發生取消派息的可能性低。
　
＊分拆損害集團國際業務優勢＊
　
　　在會上多名股東表示希望集團能分拆亞洲業務，集團行政總裁祈耀年回應指，分拆將會損害
集團在國際業務方面的優勢，儘管亞洲區盈利表現佳，但有部分盈利來源是來自世界其他地區的
客戶，又指分拆過程需時３至５年，會耗費大量成本，或影響集團未來３至５年的派息，認為應
繼續執行現時集團的策略，預期相關策略在未來將會提供非常好的回報。
　　祈耀年續指，若把其香港業務與整個集團分開（ｓｅｐａｒａｔｅ），將會使香港業務的收
入下降，可能對其盈利能力產生非常負面的影響，進而對集團亞洲業務的市場估值及香港的潛在
股息產生負面影響，強調來自世界各地的業務對集團香港業務的資產負債表也會產生明顯的影響

　　現時，恒生指數報１９８６５，升１７６點或升０﹒９０％，主板成交１７﹒８５億元。國
企指數報６７７７，升７４點或升１﹒１２％。恒生科技指數報４２６９，升７５點或升
１﹒８１％。
　　即月期指新報１９８０８，升２１１點，低水５８點。即月國指期貨報６７７４，升９１點
，低水３點。即月科指期貨新報４２７８，升９０點，高水８點。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯控（００００５）　　　　　５１﹒４５元　升０﹒８８％
　　恒生（０００１１）　　　　　１２４﹒８元　　　　無升跌
　　東亞（０００２３）　　　　　　　９﹒８元　跌０﹒３１％
　　友邦（０１２９９）　　　　　　７４﹒７元　跌０﹒４７％
　　大新銀行集團（０２３５６）　　　５﹒８元　升０﹒８７％
　　中銀（０２３８８）　　　　　　２７﹒６元　　跌０﹒９％
　　渣打（０２８８８）　　　　　５４﹒２５元　跌０﹒１８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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