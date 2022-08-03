《異動股》長汽（０２３３３）高開近２％，與英之傑簽代理協議

《經濟通通訊社３日專訊》長汽（０２３３３）現價升１﹒５７％，報１２﹒９元，該股成

交約２３萬股，涉資２９４萬元；吉利汽車（００１７５）升１﹒６５％，報１７﹒２８元；比

亞迪（０１２１１）升０﹒７％，報２８９元；廣汽集團（０２２３８）升０﹒２７％，報

７﹒４７元。

長汽與英之傑集團大中華區簽署代理協議。

作為代理商，英之傑未來主要負責為長汽在港澳銷售其旗下之「ＯＲＡ」電動車產品、售後

服務及品牌管理等。這是英之傑集團亞太市場與第一家電動私家車國內製造商的首次合作。

英之傑亞太區首席執行官Ｒｕｓｌａｎ Ｋｉｎｅｂａｓ表示，是次合作結合雙方優勢，發

揮各自所長；英之傑集團積極開拓亞太地區市場，綠色出行和可變動力策略正是拓展的重要一環

。長城汽車在電動車領域中擁有成熟、專業的知識，相信能迅速吸引廣大顧客群。

現時，恒生指數報１９８６５，升１７６點或升０﹒９０％，主板成交１７﹒８５億元。國

企指數報６７７７，升７４點或升１﹒１２％。恒生科技指數報４２６９，升７５點或升

１﹒８１％。

即月期指新報１９７８１，升１８４點，低水８５點。即月國指期貨報６７６３，升８０點

，低水１４點。即月科指期貨新報４２７０，升８２點，平水。

上證綜合指數報３１８８，升２點或升０﹒０８％，成交２９﹒１８億元人民幣。

深證成份指數報１２１４８，升２８點或升０﹒２３％，成交１８﹒７９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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長汽（０２３３３） １２﹒９元 升１﹒５７％

吉利汽車（００１７５） １７﹒２８元 升１﹒６５％

比亞迪（０１２１１） ２８９元 升０﹒７％

廣汽集團（０２２３８） ７﹒４７元 升０﹒２７％

蔚來（０９８６６） １５６﹒８元 無升跌

理想汽車（０２０１５） １３４﹒４元 升０﹒９８％

小鵬汽車（０９８６８） ９３﹒８元 升１﹒４６％

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（ｅｒ）

