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00753 中國國航
即時 按盤價 升6.240 +0.010 (+0.161%)
大手異動

03/08/2022 09:53

《異動股》國航（７５３）升逾１％，擬發新Ａ股籌１５０億人幣

　　《經濟通通訊社３日專訊》國航（００７５３）Ｈ股現價升１﹒４６％，報６﹒２５元，以
現價計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒９６％。該股成交約１１８萬股，涉資７３５萬元。Ａ
股（滬：６０１１１１）現價９﹒７元人民幣，升０﹒０３元人民幣，或升０﹒３１％，成交
４４９７萬元人民幣，涉及４６４萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價８０﹒６５％。
　　中國國航公布，建議非公開發行不超過約４３﹒５７億股Ａ股，預期募集資金將不超過
１５０億人民幣。新股數量不超過發行前已發行股本３０％，向不超過３５名特定投資者發行新
Ａ股，控股股東將認購不少於５５億人民幣的新Ａ股，緊接非公開發行Ａ股完成後，中航集團持
股將不低於５０﹒０１％。該集團指，每股發行價不得低於定價基準日前２０個交易日Ａ股交易
均價的８０％和每股淨資產值的較高者。
　　該集團指，擬用集資得來其中１０８億人民幣用於購買２２架飛機，包括９架ＡＲＪ２１飛
機、４架Ａ３２０ＮＥＯ飛機及９架Ａ３５０飛機，預期於今年至明年交付，而４２億人民幣補
充營運資金。集團提到，建議非公開發行Ａ股將有助於優化機隊架構，補充長期運力及擴大承載
能力，同時緩解日常營運資金壓力及降低資產負債比率。
　　現時，恒生指數報１９９１３，升２２４點或升１﹒１４％，主板成交２０６﹒８１億元。
國企指數報６８００，升９８點或升１﹒４７％。恒生科技指數報４３１０，升１１６點或升
２﹒７７％。
　　即月期指新報１９８７３，升２７６點，低水４０點。即月國指期貨報６８００，升１１７
點，低水１點。即月科指期貨新報４３１５，升１２７點，低水１７點。
　　上證綜合指數報３２０６，升２０點或升０﹒６３％，成交１０２７﹒９１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２２５，升１０５點或升０﹒８７％，成交１７３０﹒３３億元人民幣

　
　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　國航（００７５３）　６﹒２５元　升１﹒４６％
　　南航（０１０５５）　４﹒２６元　升０﹒７１％
　　東航（００６７０）　２﹒８５元　升２﹒１５％
　　國泰（００２９３）　８﹒２５元　升０﹒７３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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