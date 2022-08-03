《異動股》周黑鴨（１４５８）低開逾１％，料中期純利大跌逾九成

《經濟通通訊社３日專訊》周黑鴨（０１４５８）現價跌１﹒５４％，報３﹒８４元，以現

價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒４８％。該股成交約６５００股，涉資２萬元。

周黑鴨公布，預期截至６月３０日止中期純利介乎約１０００萬至２０００萬元人民幣，比

去年同期減少約９１﹒２９％至９５﹒６４％。

該集團指，總收入料同比下降２０％，而純利下降主因內地新冠疫情反覆，多地實施嚴控措

施，人流銳減導致門店客流大降，物流配送亦受限，對銷售及利潤均造成一定影響，而且原材料

價格上漲致上半年成本壓力增加，以及匯兌損失增加，使利潤端受到較大衝擊。

現時，恒生指數報１９８６５，升１７６點或升０﹒９０％，主板成交１７﹒８５億元。國

企指數報６７７７，升７４點或升１﹒１２％。恒生科技指數報４２６９，升７５點或升

１﹒８１％。

即月期指新報１９８１５，升２１８點，低水５１點。即月國指期貨報６７７８，升９５點

，高水１點。即月科指期貨新報４２８０，升９２點，高水１７點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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周黑鴨（０１４５８） ３﹒８４元 跌１﹒５４％

頤海國際（０１５７９） ２１﹒７５元 無升跌

中國旺旺（００１５１） ６﹒２０元 跌０﹒４８％

統一企業（００２２０） ７﹒１５元 跌０﹒６９％

達利食品（０３７９９） ３﹒６８元 無升跌

百威亞太（０１８７６） ２２﹒９０元 升０﹒４４％

潤啤（００２９１） ５４﹒９５元 升１﹒６７％

中國飛鶴（０６１８６） ６﹒７９元 升１﹒３４％

蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒９５元 升０﹒７２％

農夫山泉（０９６３３） ４５﹒８５元 升０﹒５５％

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（ｈｃ）

