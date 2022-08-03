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02196 復星醫藥
即時 按盤價 跌27.500 -0.400 (-1.434%)
大手異動

03/08/2022 09:26

《異動股》復星醫藥高開２％，港府准六個月以上幼童打科興

　　《經濟通通訊社３日專訊》復星醫藥（０２１９６）Ｈ股現價升２﹒０４％，報２７﹒４５
元，該股成交約４萬股，涉資１２３萬元。
　　政府公布，年齡介乎六個月至三歲的幼童可由本周四（４日）開始，接種科興新冠疫苗。另
外，已接種三劑科興或復必泰疫苗的５０歲至５９歲人士由可由周四日起，亦可在接種最後一劑
疫苗至少三個月後，接種第四劑疫苗。
　　現時，恒生指數報１９８６５，升１７６點或升０﹒９０％，主板成交１７﹒８５億元。國
企指數報６７７７，升７４點或升１﹒１２％。恒生科技指數報４２６９，升７５點或升
１﹒８１％。
　　即月期指新報１９７８６，升１８９點，低水８０點。即月國指期貨報６７６７，升８４點
，低水１０點。即月科指期貨新報４２７２，升８４點，高水１７點。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　復星醫藥（０２１９６）　　　２７﹒４５元　升２﹒０４％
　　信達生物（０１８０１）　　　３２﹒９５元　升１﹒５４％
　　石藥集團（０１０９３）　　　　８﹒１５元　升１﹒１２％
　　騰盛博藥－Ｂ（０２１３７）　　８﹒１９元　升１﹒６１％
　　康方生物（０９９２６）　　　１９﹒８８元　　　　無升跌
　　榮昌生物（０９９９５）　　　４５﹒０５元　升１﹒５８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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