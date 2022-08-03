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00981 中芯國際
即時 按盤價 跌17.500 -0.040 (-0.228%)
大手異動

03/08/2022 11:49

《異動股》中芯午休前急升逾８％，白宮擬禁晶片開發必需軟件出口

　　《經濟通通訊社３日專訊》中芯（００９８１）Ｈ股現價升８﹒７５％，報１６﹒９元，該
股成交約２４９４萬股，涉資４﹒０６億元。Ａ股（滬：６８８９８１）現價４１﹒３元人民幣
，升２﹒３２元人民幣，或升５﹒９５％，成交６﹒００億元人民幣，涉及１５０６萬股。現價
Ａ股對Ｈ股呈溢價１８４﹒４６％。
　　外電引述美國科技新聞網站Ｐｒｏｔｏｃｏｌ的報道指，拜登政府計劃禁止出口半導體開發
必需的特定類型設計軟件，限制中國獲取先進晶片設計軟件。報道稱，白宮將要求商務部發布新
規則，禁止出口開發先進全環繞柵極（Ｇａｔｅ－Ａｌｌ－Ａｒｏｕｎｄ）晶片所需設計軟件。
　　美國管理和預算辦公室正在審查這一限制措施，預計將在未來幾周內實施。目標是禁止向開
發人工智能應用的中國公司出售此類設計工具。
　　晶片股愈禁愈升；華虹（０１３４７）升４﹒８７％，報２３﹒７元；上海復旦
（０１３８５）升５﹒４７％，報３０﹒８５元；ＡＳＭＰＴ（００５２２）升０﹒２４％，報
６２﹒４元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒７９％；宏光半導體（０６９０８）升
１﹒１２％，報３﹒６１元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒４４％。
　　現時，恒生指數報１９８０６，升１１７點或升０﹒５９％，主板成交５３３﹒２２億元。
國企指數報６７５５，升５３點或升０﹒７９％。恒生科技指數報４２８６，升９２點或升
２﹒２１％。
　　即月期指新報１９７６６，升１６９點，低水４０點。即月國指期貨報６７５３，升７０點
，低水２點。即月科指期貨新報４２９０，升１０２點，高水１１點。
　　上證綜合指數報３１９９，升１２點或升０﹒４０％，成交２５７２﹒９４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１４９，升２９點或升０﹒２４％，成交３９１３﹒３８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯（００９８１）　　　　１６﹒９０元　升８﹒７５％
　　華虹（０１３４７）　　　　２３﹒７０元　升４﹒８７％
　　上海復旦（０１３８５）　　３０﹒８５元　升５﹒４７％
　　ＡＳＭＰＴ（００５２２）　６２﹒４０元　升０﹒２４％
　　宏光半導體（０６９０８）　　３﹒６１元　升１﹒１２％
　　晶門（０２８７８）　　　　　０﹒５４元　升３﹒８５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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