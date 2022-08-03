《異動股》中芯午休前急升逾８％，白宮擬禁晶片開發必需軟件出口

《經濟通通訊社３日專訊》中芯（００９８１）Ｈ股現價升８﹒７５％，報１６﹒９元，該
股成交約２４９４萬股，涉資４﹒０６億元。Ａ股（滬：６８８９８１）現價４１﹒３元人民幣
，升２﹒３２元人民幣，或升５﹒９５％，成交６﹒００億元人民幣，涉及１５０６萬股。現價
Ａ股對Ｈ股呈溢價１８４﹒４６％。
外電引述美國科技新聞網站Ｐｒｏｔｏｃｏｌ的報道指，拜登政府計劃禁止出口半導體開發
必需的特定類型設計軟件，限制中國獲取先進晶片設計軟件。報道稱，白宮將要求商務部發布新
規則，禁止出口開發先進全環繞柵極（Ｇａｔｅ－Ａｌｌ－Ａｒｏｕｎｄ）晶片所需設計軟件。
美國管理和預算辦公室正在審查這一限制措施，預計將在未來幾周內實施。目標是禁止向開
發人工智能應用的中國公司出售此類設計工具。
晶片股愈禁愈升；華虹（０１３４７）升４﹒８７％，報２３﹒７元；上海復旦
（０１３８５）升５﹒４７％，報３０﹒８５元；ＡＳＭＰＴ（００５２２）升０﹒２４％，報
６２﹒４元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒７９％；宏光半導體（０６９０８）升
１﹒１２％，報３﹒６１元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒４４％。
現時，恒生指數報１９８０６，升１１７點或升０﹒５９％，主板成交５３３﹒２２億元。
國企指數報６７５５，升５３點或升０﹒７９％。恒生科技指數報４２８６，升９２點或升
２﹒２１％。
即月期指新報１９７６６，升１６９點，低水４０點。即月國指期貨報６７５３，升７０點
，低水２點。即月科指期貨新報４２９０，升１０２點，高水１１點。
上證綜合指數報３１９９，升１２點或升０﹒４０％，成交２５７２﹒９４億元人民幣。
深證成份指數報１２１４９，升２９點或升０﹒２４％，成交３９１３﹒３８億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中芯（００９８１） １６﹒９０元 升８﹒７５％
華虹（０１３４７） ２３﹒７０元 升４﹒８７％
上海復旦（０１３８５） ３０﹒８５元 升５﹒４７％
ＡＳＭＰＴ（００５２２） ６２﹒４０元 升０﹒２４％
宏光半導體（０６９０８） ３﹒６１元 升１﹒１２％
晶門（０２８７８） ０﹒５４元 升３﹒８５％
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（ｈｃ）
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