《經濟通通訊社３日專訊》國泰（００２９３）於２：０５ｐｍ錄得１手１８８萬股交叉盤
，每股造８﹒３２５元，較上日收市價高１﹒６５％，涉資１５６５﹒１萬元。
國泰現價升１﹒５９％，報８﹒３２元；成交５９１﹒８９萬股，成交金額４９１２﹒９７
萬元，主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入９５８﹒６５萬元。（ｒｗ）
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03/08/2022 14:06
《大手成交》國泰一手１８８萬股交叉盤，涉資１５６５萬元
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，每股造８﹒３２５元，較上日收市價高１﹒６５％，涉資１５６５﹒１萬元。
國泰現價升１﹒５９％，報８﹒３２元；成交５９１﹒８９萬股，成交金額４９１２﹒９７
萬元，主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入９５８﹒６５萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
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