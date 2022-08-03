《異動股》信義光能跌逾３％失守２０天線，報１２﹒２８元

《經濟通通訊社３日專訊》信義光能（００９６８）跌３％，報１２﹒２８元，跌穿２０天
線（１２﹒４６元），最低價１２﹒２８元，最高價１２﹒８４元；成交１３９０﹒７８萬股，
成交金額１﹒７３億元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入１２９１﹒７７萬元。現時
最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１１０２﹒２５萬元，加權平均成交價
１２﹒４１１元；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額１９９０﹒９８萬元，加權平
均成交價１２﹒４９元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅７﹒９５％。
現時，恒生指數報１９８０３，升１１４點或０﹒５８％；恒生中國企業指數報６７５６，
升５３點或０﹒８１％；恒生科技指數報４２６９，升７５點或１﹒７９％；主板成交
６９５﹒３７億元。
上證綜合指數報３１８７，升不足１點，成交３７４１﹒０８億元人民幣。
深證成份指數報１２０８２，跌３７點或０﹒３１％，成交２３５５﹒８６億元人民幣。
基本資料
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現價 １２﹒２８０ 變動 －３﹒００％
最高價 １２﹒８４０ 最低價 １２﹒２８０
成交股數 １３９０﹒７８萬股 成交金額 １﹒７３億
１０天平均 １２﹒７７４ 歷史波幅％ ３９﹒８５８
２０天平均 １２﹒４６０ 加權平均價 １２﹒４６４
５０天平均 １２﹒８２４ ＲＳＩ１４ ４５﹒７７３
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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入１２９１﹒７７萬元；暫
連跌３日，累計跌幅７﹒９５％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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信義光能（００９６８） １２﹒２８０ －３﹒００
協鑫新能源（００４５１） ０﹒１３０ ＋０﹒７８
北京能源國際（００６８６） ０﹒２２３ －０﹒４５
卡姆丹克太陽能（００７１２） ０﹒２７５ ＋３﹒７７
水發興業能源（００７５０） １﹒０６０ －１﹒８５
陽光能源（００７５７） ０﹒３３０ －１﹒４９
順風清潔能源（０１１６５） ０﹒０４６ 無升跌
北控清潔能源集團（０１２５０） ０﹒０７４ 無升跌
協鑫科技（０３８００） ３﹒１２０ －０﹒９５
福萊特玻璃（０６８６５） ２６﹒５５０ －２﹒２１
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（ｅｄ）
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