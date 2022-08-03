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00968 信義光能
即時 按盤價 升12.660 +0.020 (+0.158%)
大手異動

03/08/2022 14:21

《異動股》信義光能跌逾３％失守２０天線，報１２﹒２８元

　　《經濟通通訊社３日專訊》信義光能（００９６８）跌３％，報１２﹒２８元，跌穿２０天
線（１２﹒４６元），最低價１２﹒２８元，最高價１２﹒８４元；成交１３９０﹒７８萬股，
成交金額１﹒７３億元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入１２９１﹒７７萬元。現時
最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１１０２﹒２５萬元，加權平均成交價
１２﹒４１１元；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額１９９０﹒９８萬元，加權平
均成交價１２﹒４９元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅７﹒９５％。
　　現時，恒生指數報１９８０３，升１１４點或０﹒５８％；恒生中國企業指數報６７５６，
升５３點或０﹒８１％；恒生科技指數報４２６９，升７５點或１﹒７９％；主板成交
６９５﹒３７億元。
　　上證綜合指數報３１８７，升不足１點，成交３７４１﹒０８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０８２，跌３７點或０﹒３１％，成交２３５５﹒８６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１２﹒２８０　變動　　　　－３﹒００％
　　最高價　　　　　　１２﹒８４０　最低價　　　１２﹒２８０
　　成交股數　　１３９０﹒７８萬股　成交金額　　　１﹒７３億
　　１０天平均　　　　１２﹒７７４　歷史波幅％　３９﹒８５８
　　２０天平均　　　　１２﹒４６０　加權平均價　１２﹒４６４
　　５０天平均　　　　１２﹒８２４　ＲＳＩ１４　４５﹒７７３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入１２９１﹒７７萬元；暫
連跌３日，累計跌幅７﹒９５％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　信義光能（００９６８）　　　　　１２﹒２８０　－３﹒００
　　協鑫新能源（００４５１）　　　　　０﹒１３０　＋０﹒７８
　　北京能源國際（００６８６）　　　　０﹒２２３　－０﹒４５
　　卡姆丹克太陽能（００７１２）　　　０﹒２７５　＋３﹒７７
　　水發興業能源（００７５０）　　　　１﹒０６０　－１﹒８５
　　陽光能源（００７５７）　　　　　　０﹒３３０　－１﹒４９
　　順風清潔能源（０１１６５）　　　　０﹒０４６　　　無升跌
　　北控清潔能源集團（０１２５０）　　０﹒０７４　　　無升跌
　　協鑫科技（０３８００）　　　　　　３﹒１２０　－０﹒９５
　　福萊特玻璃（０６８６５）　　　　２６﹒５５０　－２﹒２１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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