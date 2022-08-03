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09868 小鵬汽車－Ｗ
即時 按盤價 升91.400 +0.600 (+0.661%)
大手異動

03/08/2022 14:32

《大手成交》小鵬汽車一手６５萬股交叉盤，涉資５９１５萬元

　　《經濟通通訊社３日專訊》小鵬汽車（０９８６８）於２：３１ｐｍ錄得１手６５萬股交叉
盤，每股造９１元，較上日收市價低１﹒５７％，涉資５９１５萬元。
　　小鵬汽車現價跌１﹒７３％，報９０﹒８５元；成交８６２﹒７萬股，成交金額７﹒９１億
元，主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入２７６０﹒３７萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
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