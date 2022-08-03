《大手成交》小鵬汽車一手６５萬股交叉盤，涉資５９１５萬元

《經濟通通訊社３日專訊》小鵬汽車（０９８６８）於２：３１ｐｍ錄得１手６５萬股交叉

盤，每股造９１元，較上日收市價低１﹒５７％，涉資５９１５萬元。

小鵬汽車現價跌１﹒７３％，報９０﹒８５元；成交８６２﹒７萬股，成交金額７﹒９１億

元，主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入２７６０﹒３７萬元。（ｒｗ）

