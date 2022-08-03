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09992 泡泡瑪特
即時 按盤價 升17.800 +0.280 (+1.598%)
大手異動

03/08/2022 14:44

《異動股》泡泡瑪特跌近２％創新低，報１７﹒１４元

　　《經濟通通訊社３日專訊》泡泡瑪特（０９９９２）跌１﹒９４％，報１７﹒１４元，最低
價１７﹒１２元，創上市新低，最高價１７﹒９２元；成交５８４﹒４２萬股，成交金額
１﹒０２億元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額８９６﹒０６萬元，加權平
均成交價１７﹒３７３元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１２０６﹒０６萬元
，加權平均成交價１７﹒４２２元。以現價計，該股暫連跌６日，累計跌幅１８﹒５７％。
　　現時，恒生指數報１９７４９，升６０點或０﹒３１％；恒生中國企業指數報６７３１，升
２９點或０﹒４４％；恒生科技指數報４２４０，升４６點或１﹒１２％；主板成交
７３６﹒７５億元。
　　上證綜合指數報３１６１，跌２４點或０﹒７７％，成交４１９０﹒１３億元人民幣。
　　深證成份指數報１１９５８，跌１６１點或１﹒３３％，成交２６５８﹒７１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１７﹒１４０　變動　　　　－１﹒９４％
　　最高價　　　　　１７﹒９２０　最低價　　　１７﹒１２０
　　成交股數　　５８４﹒４２萬股　成交金額　　　１﹒０２億
　　１０天平均　　　１９﹒７１５　歷史波幅％　６９﹒３３４
　　２０天平均　　　２３﹒８６２　加權平均價　１７﹒３９３
　　５０天平均　　　３０﹒１１１　ＲＳＩ１４　１８﹒２２３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；暫連跌６日，累計跌幅１８﹒５７％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　泡泡瑪特（０９９９２）　　　１７﹒１４０　－１﹒９４
　　安山金控（０００３３）　　　　２﹒０５０　－２﹒８４
　　開達集團（００１８０）　　　　０﹒４０５　－５﹒８１
　　彩星集團（００６３５）　　　　０﹒６３０　－３﹒０８
　　彩星玩具（００８６９）　　　　０﹒５１０　＋２﹒００
　　德林國際（０１１２６）　　　　２﹒３３０　　　無升跌
　　凱知樂國際（０２１２２）　　　０﹒１３５　　　無升跌
　　奇士達（０６９１８）　　　　　１﹒９８０　＋１﹒５４
　　中國口腔產業（０８４０６）　　０﹒４７５　－１﹒０４
　　佰悅集團（０８５４５）　　　　０﹒０３４　－５﹒５６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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