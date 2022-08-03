《異動股》泡泡瑪特跌近２％創新低，報１７﹒１４元

《經濟通通訊社３日專訊》泡泡瑪特（０９９９２）跌１﹒９４％，報１７﹒１４元，最低
價１７﹒１２元，創上市新低，最高價１７﹒９２元；成交５８４﹒４２萬股，成交金額
１﹒０２億元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額８９６﹒０６萬元，加權平
均成交價１７﹒３７３元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１２０６﹒０６萬元
，加權平均成交價１７﹒４２２元。以現價計，該股暫連跌６日，累計跌幅１８﹒５７％。
現時，恒生指數報１９７４９，升６０點或０﹒３１％；恒生中國企業指數報６７３１，升
２９點或０﹒４４％；恒生科技指數報４２４０，升４６點或１﹒１２％；主板成交
７３６﹒７５億元。
上證綜合指數報３１６１，跌２４點或０﹒７７％，成交４１９０﹒１３億元人民幣。
深證成份指數報１１９５８，跌１６１點或１﹒３３％，成交２６５８﹒７１億元人民幣。
基本資料
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現價 １７﹒１４０ 變動 －１﹒９４％
最高價 １７﹒９２０ 最低價 １７﹒１２０
成交股數 ５８４﹒４２萬股 成交金額 １﹒０２億
１０天平均 １９﹒７１５ 歷史波幅％ ６９﹒３３４
２０天平均 ２３﹒８６２ 加權平均價 １７﹒３９３
５０天平均 ３０﹒１１１ ＲＳＩ１４ １８﹒２２３
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股份狀態：創上市新低；暫連跌６日，累計跌幅１８﹒５７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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泡泡瑪特（０９９９２） １７﹒１４０ －１﹒９４
安山金控（０００３３） ２﹒０５０ －２﹒８４
開達集團（００１８０） ０﹒４０５ －５﹒８１
彩星集團（００６３５） ０﹒６３０ －３﹒０８
彩星玩具（００８６９） ０﹒５１０ ＋２﹒００
德林國際（０１１２６） ２﹒３３０ 無升跌
凱知樂國際（０２１２２） ０﹒１３５ 無升跌
奇士達（０６９１８） １﹒９８０ ＋１﹒５４
中國口腔產業（０８４０６） ０﹒４７５ －１﹒０４
佰悅集團（０８５４５） ０﹒０３４ －５﹒５６
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（ｅｄ）
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