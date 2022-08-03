《異動股》佳源國際控股跌逾１％創新低，報０﹒２４元

《經濟通通訊社３日專訊》佳源國際控股（０２７６８）跌１﹒２３％，報０﹒２４元，最

低價０﹒２４元，創上市新低，最高價０﹒２５５元；成交１﹒８６億股，成交金額４５９２萬

元；主動買沽比率３２：６８，資金淨主動賣出１６３９﹒０７萬元。現時最大淨被動買入券商

為中國創盈市場服務，金額１０４３﹒１８萬元，加權平均成交價０﹒２４８元；現時最大淨被

動賣出券商為摩根大通，金額５５﹒２７萬元，加權平均成交價０﹒２４７元。以現價計，該股

暫連跌６日，累計跌幅２７﹒２７％。

現時，恒生指數報１９７２２，升３３點或０﹒１７％；恒生中國企業指數報６７２０，升

１８點或０﹒２７％；恒生科技指數報４２２９，升３５點或０﹒８６％；主板成交

７６９﹒６５億元。

上證綜合指數報３１６３，跌２２點或０﹒７１％，成交４５５４﹒１億元人民幣。

深證成份指數報１１９８２，跌１３７點或１﹒１４％，成交２８８７﹒４億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ０﹒２４０ 變動 －１﹒２３％

最高價 ０﹒２５５ 最低價 ０﹒２４０

成交股數 １﹒８６億股 成交金額 ４５９２萬

１０天平均 ０﹒２９２ 歷史波幅％ ６１﹒８９６

２０天平均 ０﹒３３２ 加權平均價 ０﹒２４８

５０天平均 ０﹒４４４ ＲＳＩ１４ ２６﹒３９５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３２：６８，資金淨主動賣出１６３９﹒０７萬元；暫連

跌６日，累計跌幅２７﹒２７％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２４０ －１﹒２３

恒地（０００１２） ２７﹒０５０ ＋１﹒１２

新地（０００１６） ９０﹒８５０ －０﹒２７

中海外（００６８８） ２０﹒５５０ －１﹒６７

龍湖（００９６０） ２５﹒０００ －１﹒５７

潤地（０１１０９） ３０﹒７５０ －２﹒６９

長實（０１１１３） ５４﹒１００ －０﹒５５

碧桂園（０２００７） ２﹒６６０ －２﹒２１

萬科企業（０２２０２） １４﹒１００ －２﹒８９

滙景控股（０９９６８） ０﹒２３７ ＋１３﹒４０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

