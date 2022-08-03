《異動股》佳源國際控股跌逾１％創新低，報０﹒２４元

《經濟通通訊社３日專訊》佳源國際控股（０２７６８）跌１﹒２３％，報０﹒２４元，最
低價０﹒２４元，創上市新低，最高價０﹒２５５元；成交１﹒８６億股，成交金額４５９２萬
元；主動買沽比率３２：６８，資金淨主動賣出１６３９﹒０７萬元。現時最大淨被動買入券商
為中國創盈市場服務，金額１０４３﹒１８萬元，加權平均成交價０﹒２４８元；現時最大淨被
動賣出券商為摩根大通，金額５５﹒２７萬元，加權平均成交價０﹒２４７元。以現價計，該股
暫連跌６日，累計跌幅２７﹒２７％。
現時，恒生指數報１９７２２，升３３點或０﹒１７％；恒生中國企業指數報６７２０，升
１８點或０﹒２７％；恒生科技指數報４２２９，升３５點或０﹒８６％；主板成交
７６９﹒６５億元。
上證綜合指數報３１６３，跌２２點或０﹒７１％，成交４５５４﹒１億元人民幣。
深證成份指數報１１９８２，跌１３７點或１﹒１４％，成交２８８７﹒４億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒２４０ 變動 －１﹒２３％
最高價 ０﹒２５５ 最低價 ０﹒２４０
成交股數 １﹒８６億股 成交金額 ４５９２萬
１０天平均 ０﹒２９２ 歷史波幅％ ６１﹒８９６
２０天平均 ０﹒３３２ 加權平均價 ０﹒２４８
５０天平均 ０﹒４４４ ＲＳＩ１４ ２６﹒３９５
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３２：６８，資金淨主動賣出１６３９﹒０７萬元；暫連
跌６日，累計跌幅２７﹒２７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２４０ －１﹒２３
恒地（０００１２） ２７﹒０５０ ＋１﹒１２
新地（０００１６） ９０﹒８５０ －０﹒２７
中海外（００６８８） ２０﹒５５０ －１﹒６７
龍湖（００９６０） ２５﹒０００ －１﹒５７
潤地（０１１０９） ３０﹒７５０ －２﹒６９
長實（０１１１３） ５４﹒１００ －０﹒５５
碧桂園（０２００７） ２﹒６６０ －２﹒２１
萬科企業（０２２０２） １４﹒１００ －２﹒８９
滙景控股（０９９６８） ０﹒２３７ ＋１３﹒４０
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（ｅｄ）
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