《經濟通通訊社３日專訊》春城熱力（０１８５３）於３：１１ｐｍ錄得１手１２５０萬股
非自動對盤，每股造１﹒７元，較上日收市價低２﹒８６％，涉資２１２５萬元。
春城熱力現價無升跌，報１﹒７５元；成交１２５０萬股，成交金額２１２５萬元，主動買
沽比率。（ｒｗ）
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03/08/2022 15:12
《大手成交》春城熱力一手１２５０萬股非自動對盤，涉２１２５萬
《經濟通通訊社３日專訊》春城熱力（０１８５３）於３：１１ｐｍ錄得１手１２５０萬股
非自動對盤，每股造１﹒７元，較上日收市價低２﹒８６％，涉資２１２５萬元。
春城熱力現價無升跌，報１﹒７５元；成交１２５０萬股，成交金額２１２５萬元，主動買
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|備註：
|即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
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