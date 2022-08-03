《異動股》Ｆ８企業（新）跌逾４４％穿１００天線兼創新低

《經濟通通訊社３日專訊》Ｆ８企業（新）（０８３４７）跌４４﹒４４％，報０﹒３元，

跌穿１００天線（０﹒３６４元），最低價０﹒３元，創上市新低，最高價０﹒３６元；成交

２４萬股，成交金額８﹒５６萬元；主動買沽比率６：９４，資金淨主動賣出７﹒６萬元。現時

最大淨被動買入券商為申萬宏源證券，金額１﹒４４萬元，加權平均成交價０﹒３６元；現時最

大淨被動賣出券商為元庫證券，金額２４００元，加權平均成交價０﹒３元。以現價計，該股暫

連跌２日，累計跌幅４６﹒４３％。

現時，恒生指數報１９７３７，升４７點或０﹒２４％；恒生中國企業指數報６７２６，升

２４點或０﹒３７％；恒生科技指數報４２３６，升４２點或１﹒０２％；主板成交

７９８﹒４４億元。

上證綜合指數報３１６３，跌２２點或０﹒７１％，成交４５５４﹒１億元人民幣。

深證成份指數報１１９８２，跌１３７點或１﹒１４％，成交２８８７﹒４億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒３００ 變動 －４４﹒４４％

最高價 ０﹒３６０ 最低價 ０﹒３００

成交股數 ２４萬股 成交金額 ８﹒５６萬

１０天平均 ０﹒４７９ 歷史波幅％ １１８﹒７３０

２０天平均 ０﹒４１３ 加權平均價 ０﹒３５６

５０天平均 ０﹒３６６ ＲＳＩ１４ ３８﹒２７５

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股份狀態：跌穿１００天線，創上市新低；主動買沽比率６：９４，資金淨主動賣出７﹒６萬元

；暫連跌２日，累計跌幅４６﹒４３％



（ｅｄ）

