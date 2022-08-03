《異動股》正榮地產（６１５８）跌逾２％創新低，報０﹒４１元

《經濟通通訊社３日專訊》正榮地產（０６１５８）跌２﹒３８％，報０﹒４１元，最低價

０﹒４１元，創上市新低，最高價０﹒４３５元；成交１２７４﹒３萬股，成交金額

５３７﹒２２萬元；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出８６﹒４５萬元。現時最大淨被

動買入券商為中國投資信息，金額５３﹒９７萬元，加權平均成交價０﹒４２４元；現時最大淨

被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額３３﹒０５萬元，加權平均成交價０﹒４２２元。以現

價計，該股暫連跌６日，累計跌幅１７﹒１７％。

現時，恒生指數報１９７２５，升３６點或０﹒１９％；恒生中國企業指數報６７２１，升

１９點或０﹒２９％；恒生科技指數報４２３１，升３７點或０﹒９％；主板成交８５４﹒３１

億元。

上證綜合指數報３１６３，跌２２點或０﹒７１％，成交４５５４﹒１億元人民幣。

深證成份指數報１１９８２，跌１３７點或１﹒１４％，成交２８８７﹒４億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ０﹒４１０ 變動 －２﹒３８％

最高價 ０﹒４３５ 最低價 ０﹒４１０

成交股數 １２７４﹒３萬股 成交金額 ５３７﹒２２萬

１０天平均 ０﹒４６２ 歷史波幅％ ５２﹒５８２

２０天平均 ０﹒４８９ 加權平均價 ０﹒４２２

５０天平均 ０﹒５４４ ＲＳＩ１４ ２３﹒９７１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出８６﹒４５萬元；暫連跌６

日，累計跌幅１７﹒１７％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

正榮地產（０６１５８） ０﹒４１ －２﹒３８

越地（００１２３） ９﹒３２ －２﹒３１

中海外（００６８８） ２０﹒５５ －１﹒６７

旭輝控股集團（００８８４） １﹒９７ －２﹒４８

龍湖（００９６０） ２５﹒００ －１﹒５７

潤地（０１１０９） ３０﹒８０ －２﹒５３

碧桂園（０２００７） ２﹒６８ －１﹒４７

萬科企業（０２２０２） １４﹒０８ －３﹒０３

綠城（０３９００） １４﹒８６ －２﹒３７

鼎豐集團控股（０６８７８） ２﹒０５ ＋７﹒８９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

