《異動股》正榮地產（６１５８）跌逾２％創新低，報０﹒４１元

《經濟通通訊社３日專訊》正榮地產（０６１５８）跌２﹒３８％，報０﹒４１元，最低價
０﹒４１元，創上市新低，最高價０﹒４３５元；成交１２７４﹒３萬股，成交金額
５３７﹒２２萬元；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出８６﹒４５萬元。現時最大淨被
動買入券商為中國投資信息，金額５３﹒９７萬元，加權平均成交價０﹒４２４元；現時最大淨
被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額３３﹒０５萬元，加權平均成交價０﹒４２２元。以現
價計，該股暫連跌６日，累計跌幅１７﹒１７％。
現時，恒生指數報１９７２５，升３６點或０﹒１９％；恒生中國企業指數報６７２１，升
１９點或０﹒２９％；恒生科技指數報４２３１，升３７點或０﹒９％；主板成交８５４﹒３１
億元。
上證綜合指數報３１６３，跌２２點或０﹒７１％，成交４５５４﹒１億元人民幣。
深證成份指數報１１９８２，跌１３７點或１﹒１４％，成交２８８７﹒４億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ０﹒４１０ 變動 －２﹒３８％
最高價 ０﹒４３５ 最低價 ０﹒４１０
成交股數 １２７４﹒３萬股 成交金額 ５３７﹒２２萬
１０天平均 ０﹒４６２ 歷史波幅％ ５２﹒５８２
２０天平均 ０﹒４８９ 加權平均價 ０﹒４２２
５０天平均 ０﹒５４４ ＲＳＩ１４ ２３﹒９７１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出８６﹒４５萬元；暫連跌６
日，累計跌幅１７﹒１７％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
正榮地產（０６１５８） ０﹒４１ －２﹒３８
越地（００１２３） ９﹒３２ －２﹒３１
中海外（００６８８） ２０﹒５５ －１﹒６７
旭輝控股集團（００８８４） １﹒９７ －２﹒４８
龍湖（００９６０） ２５﹒００ －１﹒５７
潤地（０１１０９） ３０﹒８０ －２﹒５３
碧桂園（０２００７） ２﹒６８ －１﹒４７
萬科企業（０２２０２） １４﹒０８ －３﹒０３
綠城（０３９００） １４﹒８６ －２﹒３７
鼎豐集團控股（０６８７８） ２﹒０５ ＋７﹒８９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動