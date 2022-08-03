《經濟通通訊社３日專訊》中國平安（０２３１８）於３：４６ｐｍ錄得１手９９萬股交叉
盤，每股造４４﹒５２５元，較上日收市價低０﹒７２％，涉資４４０７﹒９８萬元。
中國平安現價跌０﹒５６％，報４４﹒６元；成交２１６３﹒７５萬股，成交金額９﹒６９
億元，主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入５４１３﹒８１萬元。（ｒｗ）
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03/08/2022 15:47
《大手成交》中國平安一手９９萬股交叉盤，涉資４４０８萬元
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盤，每股造４４﹒５２５元，較上日收市價低０﹒７２％，涉資４４０７﹒９８萬元。
中國平安現價跌０﹒５６％，報４４﹒６元；成交２１６３﹒７５萬股，成交金額９﹒６９
億元，主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入５４１３﹒８１萬元。（ｒｗ）
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上一篇新聞︰09/08/2022 11:42 《大手成交》中國平安一手１７５萬股交叉盤，涉資７９３２萬元
下一篇新聞︰03/08/2022 13:32 《大手成交》中國平安一手１００萬股交叉盤，涉資４４８２萬元
09/08/2022 13:50 《大手成交》中國平安一手７０萬股交叉盤，涉資３１５９萬元
02/08/2022 09:39 《異動股》萬國數據等３家公司上午９：３８異動
29/07/2022 14:03 《異動股》中國平安（０２３１８）跌逾３％，報４６﹒４元
27/07/2022 10:45 《大手成交》騰訊等２家公司上午１０：４４大手交易
26/07/2022 15:43 《異動股》中國平安升逾３％突破１０天線，報４８﹒９元
|備註：
|即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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