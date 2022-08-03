《異動股》諾發集團跌逾１８％創新低，報０﹒０８元

《經濟通通訊社３日專訊》諾發集團（０１３６０）跌１８﹒３７％，報０﹒０８元，最低

價０﹒０８元，創上市新低，最高價０﹒０９８元；成交３６萬股，成交金額３﹒０６萬元；主

動買沽比率１：９９，資金淨主動賣出２﹒９８萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際

，金額６０７５元，加權平均成交價０﹒０８７元。

現時，恒生指數報１９７０８，升１９點或０﹒１％；恒生中國企業指數報６７１４，升

１２點或０﹒１９％；恒生科技指數報４２３０，升３６點或０﹒８７％；主板成交

８６６﹒４１億元。

上證綜合指數報３１６３，跌２２點或０﹒７１％，成交４５５４﹒１億元人民幣。

深證成份指數報１１９８２，跌１３７點或１﹒１４％，成交２８８７﹒４億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０８０ 變動 －１８﹒３７％

最高價 ０﹒０９８ 最低價 ０﹒０８０

成交股數 ３６萬股 成交金額 ３﹒０６萬

１０天平均 ０﹒１０６ 歷史波幅％ ９３﹒５１１

２０天平均 ０﹒１１３ 加權平均價 ０﹒０８５

５０天平均 ０﹒１０９ ＲＳＩ１４ １７﹒１７６

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１：９９，資金淨主動賣出２﹒９８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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諾發集團（０１３６０） ０﹒０８０ －１８﹒３７

ＨＹＰＥＢＥＡＳＴ（００１５０） ０﹒８３０ －５﹒６８

財訊傳媒（００２０５） ０﹒４２０ ＋２７﹒２７

中國國家文化產業（００７４５） ０﹒１５２ －４﹒４０

虎視傳媒（０１１６３） ２﹒３４０ ＋１２﹒５０

車市科技（０１４９０） ０﹒３６５ －９﹒８８

ＵＪＵ ＨＬＤＧ（０１９４８） ４﹒４２０ ＋０﹒９１

云想科技（０２１３１） １﹒３１０ ＋１﹒５５

基石金融（０８１１２） ０﹒８５０ －１﹒１６

旅橙文化（０８６２７） ０﹒１８９ ＋３﹒８５

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（ｅｄ）

