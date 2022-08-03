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01360 諾發集團
即時 按盤價 跌0.112 -0.008 (-6.667%)
大手異動

03/08/2022 15:50

《異動股》諾發集團跌逾１８％創新低，報０﹒０８元

　　《經濟通通訊社３日專訊》諾發集團（０１３６０）跌１８﹒３７％，報０﹒０８元，最低
價０﹒０８元，創上市新低，最高價０﹒０９８元；成交３６萬股，成交金額３﹒０６萬元；主
動買沽比率１：９９，資金淨主動賣出２﹒９８萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際
，金額６０７５元，加權平均成交價０﹒０８７元。
　　現時，恒生指數報１９７０８，升１９點或０﹒１％；恒生中國企業指數報６７１４，升
１２點或０﹒１９％；恒生科技指數報４２３０，升３６點或０﹒８７％；主板成交
８６６﹒４１億元。
　　上證綜合指數報３１６３，跌２２點或０﹒７１％，成交４５５４﹒１億元人民幣。
　　深證成份指數報１１９８２，跌１３７點或１﹒１４％，成交２８８７﹒４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒０８０　變動　　　　－１８﹒３７％
　　最高價　　　０﹒０９８　最低價　　　　　０﹒０８０
　　成交股數　　　３６萬股　成交金額　　　　３﹒０６萬
　　１０天平均　０﹒１０６　歷史波幅％　　９３﹒５１１
　　２０天平均　０﹒１１３　加權平均價　　　０﹒０８５
　　５０天平均　０﹒１０９　ＲＳＩ１４　　１７﹒１７６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１：９９，資金淨主動賣出２﹒９８萬元
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　諾發集團（０１３６０）　　　　　　０﹒０８０　－１８﹒３７
　　ＨＹＰＥＢＥＡＳＴ（００１５０）　０﹒８３０　　－５﹒６８
　　財訊傳媒（００２０５）　　　　　　０﹒４２０　＋２７﹒２７
　　中國國家文化產業（００７４５）　　０﹒１５２　　－４﹒４０
　　虎視傳媒（０１１６３）　　　　　　２﹒３４０　＋１２﹒５０
　　車市科技（０１４９０）　　　　　　０﹒３６５　　－９﹒８８
　　ＵＪＵ　ＨＬＤＧ（０１９４８）　　４﹒４２０　　＋０﹒９１
　　云想科技（０２１３１）　　　　　　１﹒３１０　　＋１﹒５５
　　基石金融（０８１１２）　　　　　　０﹒８５０　　－１﹒１６
　　旅橙文化（０８６２７）　　　　　　０﹒１８９　　＋３﹒８５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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上一篇新聞︰05/08/2022 15:54  《異動股》諾發集團（０１３６０）漲逾２７％，報０﹒１０３元

備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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