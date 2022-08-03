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01683 曠逸國際
即時 按盤價 跌0.113 -0.017 (-13.077%)
大手異動

03/08/2022 15:57

《異動股》曠逸國際升逾４９％突破２５０天線，報０﹒２４元

　　《經濟通通訊社３日專訊》曠逸國際（０１６８３）升４９﹒０７％，報０﹒２４元，升穿
２５０天線（０﹒１６５元），最高價０﹒２５元，創１個月新高，最低價０﹒１６元；成交
１２５２萬股，成交金額２５２﹒３６萬元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入
８３﹒８６萬元。現時最大淨被動買入券商為盈透證券香港，金額２３﹒７８萬元，加權平均成
交價０﹒２０８元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額２４﹒２４萬元，加權平均
成交價０﹒２１元。
　　現時，恒生指數報１９７１５，升２６點或０﹒１３％；恒生中國企業指數報６７１８，升
１６點或０﹒２５％；恒生科技指數報４２３３，升３９點或０﹒９４％；主板成交
８８７﹒４８億元。
　　上證綜合指數報３１６３，跌２２點或０﹒７１％，成交４５５４﹒１億元人民幣。
　　深證成份指數報１１９８２，跌１３７點或１﹒１４％，成交２８８７﹒４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒２４０　變動　　　　＋４９﹒０７％
　　最高價　　　　０﹒２５０　最低價　　　　　０﹒１６０
　　成交股數　　１２５２萬股　成交金額　　２５２﹒３６萬
　　１０天平均　　０﹒１７４　歷史波幅％　１１９﹒２９６
　　２０天平均　　０﹒１６４　加權平均價　　　０﹒２０２
　　５０天平均　　０﹒２１３　ＲＳＩ１４　　６５﹒５５７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入
８３﹒８６萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　曠逸國際（０１６８３）　　　０﹒２４０　＋４９﹒０７
　　水發興業能源（００７５０）　１﹒０３０　　－４﹒６３
　　中國建築興業（００８３０）　２﹒１４０　　＋２﹒３９
　　澳能建設（０１１８３）　　　２﹒２４０　　－０﹒４４
　　高陞集團控股（０１２８３）　１﹒５００　　－１﹒３２
　　集一控股（０１４９５）　　　０﹒５５０　　－３﹒５１
　　景聯集團（０１７５１）　　　０﹒１９７　　－３﹒９０
　　中邦環境（０１８５５）　　　５﹒５１０　　－２﹒８２
　　盈滙企業控股（０２１９５）　０﹒９４０　　＋１﹒０８
　　綠城管理（０９９７９）　　　６﹒５００　　－０﹒１５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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