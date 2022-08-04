《異動股》舜宇光學科技升逾３％突破１０天線，報１０８﹒５元

《經濟通通訊社４日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）升３﹒１４％，報１０８﹒５元，

升穿１０天線（１０８﹒２４元），最高價１０８﹒５元，最低價１０６﹒６元；成交

３７﹒７１萬股，成交金額４０４５﹒４５萬元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入

９７２﹒６萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額１７８﹒８２萬元，加權

平均成交價１０７﹒６０６元；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額３３８﹒７１萬

元，加權平均成交價１０７﹒８２４元。

現時，恒生指數報２０１０８，升３４１點或１﹒７３％；恒生中國企業指數報６８５８，

升１２１點或１﹒８１％；恒生科技指數報４３５７，升１１０點或２﹒６１％；主板成交

９９﹒９２億元。

上證綜合指數報３１７５，升１１點或０﹒３６％，成交４４３﹒７８億元人民幣。

深證成份指數報１２０５８，升７６點或０﹒６４％，成交２８１﹒２７億元人民幣。



基本資料

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現價 １０８﹒５００ 變動 ＋３﹒１４％

最高價 １０８﹒５００ 最低價 １０６﹒６００

成交股數 ３７﹒７１萬股 成交金額 ４０４５﹒４５萬

１０天平均 １０８﹒２４０ 歷史波幅％ ４５﹒８５６

２０天平均 １０９﹒３１０ 加權平均價 １０７﹒２６５

５０天平均 １１４﹒６５５ ＲＳＩ１４ ４７﹒２８６

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入９７２﹒６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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舜宇光學科技（０２３８２） １０８﹒５０ ＋３﹒１４

賽晶科技（００５８０） ２﹒３８ ＋３﹒０３

萬裕科技（００８９４） ０﹒７８ ＋１﹒３０

時捷（０１１８４） ３﹒３７ 無升跌

高偉電子（０１４１５） １３﹒９８ ＋３﹒４０

丘鈦科技（０１４７８） ４﹒３０ ＋２﹒８７

匯聚科技（０１７２９） １﹒７０ 無升跌

瑞聲科技（０２０１８） １４﹒８４ ＋１﹒７８

威勝控股（０３３９３） ２﹒６２ ＋２﹒３４

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（ｅｄ）

