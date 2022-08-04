《異動股》優然牧業（０９８５８）微跌創新低，報２﹒５９元

《經濟通通訊社４日專訊》優然牧業（０９８５８）跌０﹒７７％，報２﹒５９元，最低價
２﹒５８元，創上市新低，最高價２﹒６２元；成交６０﹒９萬股，成交金額１５８﹒７９萬元
。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額４５﹒５９萬元，加權平均成交價２﹒６０６
元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額２８﹒０８萬元，加權平均成交價２﹒６１６
元。以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅１３﹒０９％。
現時，恒生指數報２０１７６，升４０９點或２﹒０７％；恒生中國企業指數報６８８１，
升１４４點或２﹒１４％；恒生科技指數報４３７４，升１２８點或３﹒０３％；主板成交
１５１﹒２７億元。
上證綜合指數報３１８３，升１９點或０﹒６１％，成交６９１﹒８１億元人民幣。
深證成份指數報１２０９６，升１１４點或０﹒９６％，成交４６２﹒２７億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒５９０ 變動 －０﹒７７％
最高價 ２﹒６２０ 最低價 ２﹒５８０
成交股數 ６０﹒９萬股 成交金額 １５８﹒７９萬
１０天平均 ２﹒８５３ 歷史波幅％ ２５﹒７４４
２０天平均 ２﹒９３６ 加權平均價 ２﹒６０７
５０天平均 ３﹒０２８ ＲＳＩ１４ ２０﹒３９２
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股份狀態：創上市新低；暫連跌５日，累計跌幅１３﹒０９％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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優然牧業（０９８５８） ２﹒５９ －０﹒７７
現代牧業（０１１１７） １﹒０４ ＋１﹒９６
雅士利國際（０１２３０） １﹒０９ ＋０﹒９３
中國聖牧（０１４３２） ０﹒３７ ＋１﹒３７
澳優（０１７１７） ５﹒９７ ＋１﹒５３
蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒３５ －１﹒１５
中國飛鶴（０６１８６） ６﹒６３ ＋０﹒６１
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（ｅｄ）
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