《異動股》優然牧業（０９８５８）微跌創新低，報２﹒５９元

《經濟通通訊社４日專訊》優然牧業（０９８５８）跌０﹒７７％，報２﹒５９元，最低價

２﹒５８元，創上市新低，最高價２﹒６２元；成交６０﹒９萬股，成交金額１５８﹒７９萬元

。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額４５﹒５９萬元，加權平均成交價２﹒６０６

元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額２８﹒０８萬元，加權平均成交價２﹒６１６

元。以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅１３﹒０９％。

現時，恒生指數報２０１７６，升４０９點或２﹒０７％；恒生中國企業指數報６８８１，

升１４４點或２﹒１４％；恒生科技指數報４３７４，升１２８點或３﹒０３％；主板成交

１５１﹒２７億元。

上證綜合指數報３１８３，升１９點或０﹒６１％，成交６９１﹒８１億元人民幣。

深證成份指數報１２０９６，升１１４點或０﹒９６％，成交４６２﹒２７億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒５９０ 變動 －０﹒７７％

最高價 ２﹒６２０ 最低價 ２﹒５８０

成交股數 ６０﹒９萬股 成交金額 １５８﹒７９萬

１０天平均 ２﹒８５３ 歷史波幅％ ２５﹒７４４

２０天平均 ２﹒９３６ 加權平均價 ２﹒６０７

５０天平均 ３﹒０２８ ＲＳＩ１４ ２０﹒３９２

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股份狀態：創上市新低；暫連跌５日，累計跌幅１３﹒０９％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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優然牧業（０９８５８） ２﹒５９ －０﹒７７

現代牧業（０１１１７） １﹒０４ ＋１﹒９６

雅士利國際（０１２３０） １﹒０９ ＋０﹒９３

中國聖牧（０１４３２） ０﹒３７ ＋１﹒３７

澳優（０１７１７） ５﹒９７ ＋１﹒５３

蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒３５ －１﹒１５

中國飛鶴（０６１８６） ６﹒６３ ＋０﹒６１

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（ｅｄ）

