《異動股》德信中國（０２０１９）漲１０％，報２﹒２元

《經濟通通訊社４日專訊》德信中國（０２０１９）升１０％，報２﹒２元，最高價２﹒２

元，最低價２﹒２元；成交２０１﹒６萬股，成交金額４３５﹒５２萬元；主動買沽比率

１００：０，資金淨主動買入３﹒５２萬元。現時最大淨被動賣出券商為中泰國際證券，金額

２﹒４２萬元，加權平均成交價２﹒２元。

現時，恒生指數報２０１３９，升３７２點或１﹒８８％；恒生中國企業指數報６８６７，

升１３０點或１﹒９４％；恒生科技指數報４３６１，升１１５點或２﹒７３％；主板成交

１７７﹒７４億元。

上證綜合指數報３１７９，升１５點或０﹒５％，成交８２３﹒４４億元人民幣。

深證成份指數報１２０６３，升８０點或０﹒６８％，成交５５７﹒０４億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒２００ 變動 ＋１０﹒００％

最高價 ２﹒２００ 最低價 ２﹒２００

成交股數 ２０１﹒６萬股 成交金額 ４３５﹒５２萬

１０天平均 ２﹒２８３ 歷史波幅％ ４８﹒００３

２０天平均 ２﹒４１２ 加權平均價 ２﹒１６０

５０天平均 ２﹒５３２ ＲＳＩ１４ ３７﹒１８４

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股份狀態：主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入３﹒５２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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德信中國（０２０１９） ２﹒２００ ＋１０﹒００

新地（０００１６） ９１﹒６５０ ＋０﹒７７

中海外（００６８８） ２０﹒８５０ ＋１﹒４６

龍湖（００９６０） ２５﹒７００ ＋２﹒３９

潤地（０１１０９） ３１﹒４００ ＋１﹒２９

長實（０１１１３） ５４﹒３００ ＋０﹒３７

ＥＳＲ（０１８２１） １９﹒９４０ ＋２﹒２６

碧桂園（０２００７） ２﹒７３０ ＋１﹒８７

佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２４３ ＋６﹒５８

滙景控股（０９９６８） ０﹒２４５ ＋６﹒５２

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（ｅｄ）

