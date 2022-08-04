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02019 德信中國
即時 按盤價 跌2.000 -0.010 (-0.498%)
大手異動

04/08/2022 09:50

《異動股》德信中國（０２０１９）漲１０％，報２﹒２元

　　《經濟通通訊社４日專訊》德信中國（０２０１９）升１０％，報２﹒２元，最高價２﹒２
元，最低價２﹒２元；成交２０１﹒６萬股，成交金額４３５﹒５２萬元；主動買沽比率
１００：０，資金淨主動買入３﹒５２萬元。現時最大淨被動賣出券商為中泰國際證券，金額
２﹒４２萬元，加權平均成交價２﹒２元。
　　現時，恒生指數報２０１３９，升３７２點或１﹒８８％；恒生中國企業指數報６８６７，
升１３０點或１﹒９４％；恒生科技指數報４３６１，升１１５點或２﹒７３％；主板成交
１７７﹒７４億元。
　　上證綜合指數報３１７９，升１５點或０﹒５％，成交８２３﹒４４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０６３，升８０點或０﹒６８％，成交５５７﹒０４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２﹒２００　變動　　　　＋１０﹒００％
　　最高價　　　　　２﹒２００　最低價　　　　　２﹒２００
　　成交股數　　２０１﹒６萬股　成交金額　　４３５﹒５２萬
　　１０天平均　　　２﹒２８３　歷史波幅％　　４８﹒００３
　　２０天平均　　　２﹒４１２　加權平均價　　　２﹒１６０
　　５０天平均　　　２﹒５３２　ＲＳＩ１４　　３７﹒１８４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入３﹒５２萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　德信中國（０２０１９）　　　　２﹒２００　＋１０﹒００
　　新地（０００１６）　　　　　９１﹒６５０　　＋０﹒７７
　　中海外（００６８８）　　　　２０﹒８５０　　＋１﹒４６
　　龍湖（００９６０）　　　　　２５﹒７００　　＋２﹒３９
　　潤地（０１１０９）　　　　　３１﹒４００　　＋１﹒２９
　　長實（０１１１３）　　　　　５４﹒３００　　＋０﹒３７
　　ＥＳＲ（０１８２１）　　　　１９﹒９４０　　＋２﹒２６
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒７３０　　＋１﹒８７
　　佳源國際控股（０２７６８）　　０﹒２４３　　＋６﹒５８
　　滙景控股（０９９６８）　　　　０﹒２４５　　＋６﹒５２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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