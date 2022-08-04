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06098 碧桂園服務
即時 按盤價 升14.700 +0.580 (+4.108%)
大手異動

04/08/2022 09:51

《異動股》碧桂園服務（０６０９８）升近５％，報１４﹒７元

　　《經濟通通訊社４日專訊》碧桂園服務（０６０９８）升４﹒８５％，報１４﹒７元，最高
價１４﹒７６元，最低價１４﹒０８元；成交７９６﹒９５萬股，成交金額１﹒１５億元；主動
買沽比率６７：３３，資金淨主動買入３４２３﹒７８萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士
丹利，金額４６２﹒５６萬元，加權平均成交價１４﹒４９６元；現時最大淨被動賣出券商為中
信里昂證券，金額１４４９﹒４８萬元，加權平均成交價１４﹒４０１元。
　　現時，恒生指數報２０１２６，升３５９點或１﹒８２％；恒生中國企業指數報６８６４，
升１２７點或１﹒８９％；恒生科技指數報４３６１，升１１５點或２﹒７２％；主板成交
１８７﹒１５億元。
　　上證綜合指數報３１７６，升１３點或０﹒４１％，成交８５８﹒８４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０４１，升５９點或０﹒４９％，成交５８２﹒８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１４﹒７００　變動　　　　　＋４﹒８５％
　　最高價　　　　　１４﹒７６０　最低價　　　　１４﹒０８０
　　成交股數　　７９６﹒９５萬股　成交金額　　　　１﹒１５億
　　１０天平均　　　１７﹒５９５　歷史波幅％　１１８﹒３９５
　　２０天平均　　　２１﹒３６８　加權平均價　　１４﹒４３６
　　５０天平均　　　２７﹒１４０　ＲＳＩ１４　　２７﹒１７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入３４２３﹒７８萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１４﹒７０　＋４﹒８５
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒３２　＋０﹒８７
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３４﹒１０　＋１﹒４９
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒０６　＋３﹒７３
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　４﹒９７　＋２﹒９０
　　中海物業（０２６６９）　　　　７﹒７８　＋２﹒２３
　　綠城服務（０２８６９）　　　　６﹒６２　－０﹒１５
　　雅生活（０３３１９）　　　　　８﹒２７　＋０﹒８５
　　美的置業（０３９９０）　　　　８﹒７６　＋０﹒２３
　　金科服務（０９６６６）　　　１０﹒２２　＋６﹒２４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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