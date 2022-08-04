《異動股》碧桂園服務（０６０９８）升近５％，報１４﹒７元

《經濟通通訊社４日專訊》碧桂園服務（０６０９８）升４﹒８５％，報１４﹒７元，最高
價１４﹒７６元，最低價１４﹒０８元；成交７９６﹒９５萬股，成交金額１﹒１５億元；主動
買沽比率６７：３３，資金淨主動買入３４２３﹒７８萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士
丹利，金額４６２﹒５６萬元，加權平均成交價１４﹒４９６元；現時最大淨被動賣出券商為中
信里昂證券，金額１４４９﹒４８萬元，加權平均成交價１４﹒４０１元。
現時，恒生指數報２０１２６，升３５９點或１﹒８２％；恒生中國企業指數報６８６４，
升１２７點或１﹒８９％；恒生科技指數報４３６１，升１１５點或２﹒７２％；主板成交
１８７﹒１５億元。
上證綜合指數報３１７６，升１３點或０﹒４１％，成交８５８﹒８４億元人民幣。
深證成份指數報１２０４１，升５９點或０﹒４９％，成交５８２﹒８億元人民幣。
基本資料
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現價 １４﹒７００ 變動 ＋４﹒８５％
最高價 １４﹒７６０ 最低價 １４﹒０８０
成交股數 ７９６﹒９５萬股 成交金額 １﹒１５億
１０天平均 １７﹒５９５ 歷史波幅％ １１８﹒３９５
２０天平均 ２１﹒３６８ 加權平均價 １４﹒４３６
５０天平均 ２７﹒１４０ ＲＳＩ１４ ２７﹒１７２
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股份狀態：主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入３４２３﹒７８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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碧桂園服務（０６０９８） １４﹒７０ ＋４﹒８５
世茂服務（００８７３） ２﹒３２ ＋０﹒８７
華潤萬象生活（０１２０９） ３４﹒１０ ＋１﹒４９
融創服務（０１５１６） ３﹒０６ ＋３﹒７３
旭輝永升服務（０１９９５） ４﹒９７ ＋２﹒９０
中海物業（０２６６９） ７﹒７８ ＋２﹒２３
綠城服務（０２８６９） ６﹒６２ －０﹒１５
雅生活（０３３１９） ８﹒２７ ＋０﹒８５
美的置業（０３９９０） ８﹒７６ ＋０﹒２３
金科服務（０９６６６） １０﹒２２ ＋６﹒２４
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（ｅｄ）
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