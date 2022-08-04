《異動股》金蝶國際升近５％突破１００天線，報１６﹒９６元

《經濟通通訊社４日專訊》金蝶國際（００２６８）升４﹒９５％，報１６﹒９６元，升穿
１００天線（１６﹒３９７元），最高價１６﹒９８元，最低價１６﹒３４元；成交
１４３﹒８３萬股，成交金額２３９８﹒６４萬元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入
９４１﹒６５萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１１５﹒５２萬元，加權平均成
交價１６﹒７２１元；現時最大淨被動賣出券商為上銀證券，金額３０１﹒３３萬元，加權平均
成交價１６﹒６９４元。
現時，恒生指數報２０１５６，升３８９點或１﹒９７％；恒生中國企業指數報６８７８，
升１４１點或２﹒１％；恒生科技指數報４３７５，升１２９點或３﹒０５％；主板成交
２１８﹒７９億元。
上證綜合指數報３１８２，升１８點或０﹒５９％，成交９９２﹒９１億元人民幣。
深證成份指數報１２０６４，升８２點或０﹒６９％，成交６７３﹒４７億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 １６﹒９６０ 變動 ＋４﹒９５％
最高價 １６﹒９８０ 最低價 １６﹒３４０
成交股數 １４３﹒８３萬股 成交金額 ２３９８﹒６４萬
１０天平均 １７﹒１８２ 歷史波幅％ ３６﹒５８１
２０天平均 １７﹒４３６ 加權平均價 １６﹒６７７
５０天平均 １７﹒１２８ ＲＳＩ１４ ４６﹒４６６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入９４１﹒６５萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
金蝶國際（００２６８） １６﹒９６ ＋４﹒９５
中手游（００３０２） ２﹒０４ ＋０﹒４９
騰訊（００７００） ３０９﹒４０ ＋２﹒２５
網龍（００７７７） １５﹒５８ ＋３﹒３２
ＩＧＧ（００７９９） ３﹒１０ ＋１﹒３１
創夢天地（０１１１９） ４﹒６５ ＋１﹒５３
心動公司（０２４００） １８﹒１６ ＋２﹒８３
金山軟件（０３８８８） ２５﹒６０ ＋２﹒４０
友誼時光（０６８２０） １﹒１３ －２﹒５９
網易（０９９９９） １４０﹒９０ －１﹒０５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動