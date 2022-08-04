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00268 金蝶國際
即時 按盤價 跌17.000 -0.060 (-0.352%)
大手異動

04/08/2022 09:57

《異動股》金蝶國際升近５％突破１００天線，報１６﹒９６元

　　《經濟通通訊社４日專訊》金蝶國際（００２６８）升４﹒９５％，報１６﹒９６元，升穿
１００天線（１６﹒３９７元），最高價１６﹒９８元，最低價１６﹒３４元；成交
１４３﹒８３萬股，成交金額２３９８﹒６４萬元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入
９４１﹒６５萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１１５﹒５２萬元，加權平均成
交價１６﹒７２１元；現時最大淨被動賣出券商為上銀證券，金額３０１﹒３３萬元，加權平均
成交價１６﹒６９４元。
　　現時，恒生指數報２０１５６，升３８９點或１﹒９７％；恒生中國企業指數報６８７８，
升１４１點或２﹒１％；恒生科技指數報４３７５，升１２９點或３﹒０５％；主板成交
２１８﹒７９億元。
　　上證綜合指數報３１８２，升１８點或０﹒５９％，成交９９２﹒９１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０６４，升８２點或０﹒６９％，成交６７３﹒４７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１６﹒９６０　變動　　　　　　＋４﹒９５％
　　最高價　　　　　１６﹒９８０　最低價　　　　　１６﹒３４０
　　成交股數　　１４３﹒８３萬股　成交金額　　２３９８﹒６４萬
　　１０天平均　　　１７﹒１８２　歷史波幅％　　　３６﹒５８１
　　２０天平均　　　１７﹒４３６　加權平均價　　　１６﹒６７７
　　５０天平均　　　１７﹒１２８　ＲＳＩ１４　　　４６﹒４６６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入９４１﹒６５萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金蝶國際（００２６８）　　１６﹒９６　＋４﹒９５
　　中手游（００３０２）　　　　２﹒０４　＋０﹒４９
　　騰訊（００７００）　　　３０９﹒４０　＋２﹒２５
　　網龍（００７７７）　　　　１５﹒５８　＋３﹒３２
　　ＩＧＧ（００７９９）　　　　３﹒１０　＋１﹒３１
　　創夢天地（０１１１９）　　　４﹒６５　＋１﹒５３
　　心動公司（０２４００）　　１８﹒１６　＋２﹒８３
　　金山軟件（０３８８８）　　２５﹒６０　＋２﹒４０
　　友誼時光（０６８２０）　　　１﹒１３　－２﹒５９
　　網易（０９９９９）　　　１４０﹒９０　－１﹒０５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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