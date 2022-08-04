《異動股》金蝶國際升近５％突破１００天線，報１６﹒９６元

《經濟通通訊社４日專訊》金蝶國際（００２６８）升４﹒９５％，報１６﹒９６元，升穿

１００天線（１６﹒３９７元），最高價１６﹒９８元，最低價１６﹒３４元；成交

１４３﹒８３萬股，成交金額２３９８﹒６４萬元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入

９４１﹒６５萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１１５﹒５２萬元，加權平均成

交價１６﹒７２１元；現時最大淨被動賣出券商為上銀證券，金額３０１﹒３３萬元，加權平均

成交價１６﹒６９４元。

現時，恒生指數報２０１５６，升３８９點或１﹒９７％；恒生中國企業指數報６８７８，

升１４１點或２﹒１％；恒生科技指數報４３７５，升１２９點或３﹒０５％；主板成交

２１８﹒７９億元。

上證綜合指數報３１８２，升１８點或０﹒５９％，成交９９２﹒９１億元人民幣。

深證成份指數報１２０６４，升８２點或０﹒６９％，成交６７３﹒４７億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 １６﹒９６０ 變動 ＋４﹒９５％

最高價 １６﹒９８０ 最低價 １６﹒３４０

成交股數 １４３﹒８３萬股 成交金額 ２３９８﹒６４萬

１０天平均 １７﹒１８２ 歷史波幅％ ３６﹒５８１

２０天平均 １７﹒４３６ 加權平均價 １６﹒６７７

５０天平均 １７﹒１２８ ＲＳＩ１４ ４６﹒４６６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入９４１﹒６５萬元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

金蝶國際（００２６８） １６﹒９６ ＋４﹒９５

中手游（００３０２） ２﹒０４ ＋０﹒４９

騰訊（００７００） ３０９﹒４０ ＋２﹒２５

網龍（００７７７） １５﹒５８ ＋３﹒３２

ＩＧＧ（００７９９） ３﹒１０ ＋１﹒３１

創夢天地（０１１１９） ４﹒６５ ＋１﹒５３

心動公司（０２４００） １８﹒１６ ＋２﹒８３

金山軟件（０３８８８） ２５﹒６０ ＋２﹒４０

友誼時光（０６８２０） １﹒１３ －２﹒５９

網易（０９９９９） １４０﹒９０ －１﹒０５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

