《異動股》愛康醫療漲近１１％突破２５０天線，報６﹒７８元

《經濟通通訊社４日專訊》愛康醫療（０１７８９）升１０﹒７８％，報６﹒７８元，升穿
２５０天線（６﹒５１１元），最高價６﹒７９元，最低價６﹒２４元；成交１４１﹒２萬股，
成交金額９２５﹒８１萬元；主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入４６４﹒５５萬元。現
時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額４４﹒３４萬元，加權平均成交價６﹒５６元；現
時最大淨被動賣出券商為盈透證券香港，金額５０﹒０２萬元，加權平均成交價６﹒５５７元。
現時，恒生指數報２０１１７，升３５０點或１﹒７７％；恒生中國企業指數報６８５９，
升１２２點或１﹒８１％；恒生科技指數報４３５９，升１１３點或２﹒６８％；主板成交
２２９﹒７５億元。
上證綜合指數報３１７８，升１５點或０﹒４８％，成交１０３５﹒３９億元人民幣。
深證成份指數報１２０４６，升６４點或０﹒５３％，成交６９７﹒０７億元人民幣。
基本資料
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現價 ６﹒７８０ 變動 ＋１０﹒７８％
最高價 ６﹒７９０ 最低價 ６﹒２４０
成交股數 １４１﹒２萬股 成交金額 ９２５﹒８１萬
１０天平均 ６﹒１８６ 歷史波幅％ ３３﹒６９１
２０天平均 ６﹒１２４ 加權平均價 ６﹒５５７
５０天平均 ５﹒５０１ ＲＳＩ１４ ６８﹒９９２
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股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入４６４﹒５５萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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愛康醫療（０１７８９） ６﹒７８ ＋１０﹒７８
微創醫療（００８５３） １９﹒２４ ＋４﹒５７
威高股份（０１０６６） ９﹒８９ ＋１﹒０２
先健科技（０１３０２） ２﹒５５ ＋２﹒００
百心安－Ｂ（０２１８５） ６６﹒００ －１﹒３５
微創機器人－Ｂ（０２２５２） ３４﹒５０ ＋３﹒２９
啓明醫療－Ｂ（０２５００） １４﹒１２ ＋４﹒５９
諾輝健康（０６６０６） ２３﹒３０ ＋３﹒１０
時代天使（０６６９９） １３４﹒１０ ＋０﹒８３
沛嘉醫療（０９９９６） ５﹒５８ ＋１﹒２７
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（ｅｄ）
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