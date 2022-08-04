《異動股》愛康醫療漲近１１％突破２５０天線，報６﹒７８元

《經濟通通訊社４日專訊》愛康醫療（０１７８９）升１０﹒７８％，報６﹒７８元，升穿

２５０天線（６﹒５１１元），最高價６﹒７９元，最低價６﹒２４元；成交１４１﹒２萬股，

成交金額９２５﹒８１萬元；主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入４６４﹒５５萬元。現

時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額４４﹒３４萬元，加權平均成交價６﹒５６元；現

時最大淨被動賣出券商為盈透證券香港，金額５０﹒０２萬元，加權平均成交價６﹒５５７元。

現時，恒生指數報２０１１７，升３５０點或１﹒７７％；恒生中國企業指數報６８５９，

升１２２點或１﹒８１％；恒生科技指數報４３５９，升１１３點或２﹒６８％；主板成交

２２９﹒７５億元。

上證綜合指數報３１７８，升１５點或０﹒４８％，成交１０３５﹒３９億元人民幣。

深證成份指數報１２０４６，升６４點或０﹒５３％，成交６９７﹒０７億元人民幣。



基本資料

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現價 ６﹒７８０ 變動 ＋１０﹒７８％

最高價 ６﹒７９０ 最低價 ６﹒２４０

成交股數 １４１﹒２萬股 成交金額 ９２５﹒８１萬

１０天平均 ６﹒１８６ 歷史波幅％ ３３﹒６９１

２０天平均 ６﹒１２４ 加權平均價 ６﹒５５７

５０天平均 ５﹒５０１ ＲＳＩ１４ ６８﹒９９２

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股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入４６４﹒５５萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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愛康醫療（０１７８９） ６﹒７８ ＋１０﹒７８

微創醫療（００８５３） １９﹒２４ ＋４﹒５７

威高股份（０１０６６） ９﹒８９ ＋１﹒０２

先健科技（０１３０２） ２﹒５５ ＋２﹒００

百心安－Ｂ（０２１８５） ６６﹒００ －１﹒３５

微創機器人－Ｂ（０２２５２） ３４﹒５０ ＋３﹒２９

啓明醫療－Ｂ（０２５００） １４﹒１２ ＋４﹒５９

諾輝健康（０６６０６） ２３﹒３０ ＋３﹒１０

時代天使（０６６９９） １３４﹒１０ ＋０﹒８３

沛嘉醫療（０９９９６） ５﹒５８ ＋１﹒２７

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（ｅｄ）

