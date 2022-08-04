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01928 金沙中國有限公司
即時 按盤價 跌17.640 -0.120 (-0.676%)
大手異動

04/08/2022 10:00

《異動股》金沙跌近３％失守２０天線，報１７﹒７８元

　　《經濟通通訊社４日專訊》金沙（０１９２８）跌２﹒８４％，報１７﹒７８元，跌穿２０
天線（１７﹒８１５元），最低價１７﹒７４元，最高價１８﹒３元；成交３２４﹒３４萬股，
成交金額５８２４﹒９１萬元；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出５４１﹒３４萬元。
現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額３７７﹒１８萬元，加權平均成交價
１７﹒９７３元；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額３２３﹒０６萬元，加權平均
成交價１８元。
　　現時，恒生指數報２０１２３，升３５６點或１﹒８％；恒生中國企業指數報６８６３，升
１２７點或１﹒８９％；恒生科技指數報４３６０，升１１４點或２﹒６９％；主板成交
２３３﹒９５億元。
　　上證綜合指數報３１７７，升１３點或０﹒４３％，成交１０５４﹒５３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０３２，升４９點或０﹒４２％，成交７０９﹒０４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１７﹒７８０　變動　　　　　　－２﹒８４％
　　最高價　　　　　１８﹒３００　最低價　　　　　１７﹒７４０
　　成交股數　　３２４﹒３４萬股　成交金額　　５８２４﹒９１萬
　　１０天平均　　　１８﹒２４４　歷史波幅％　　　４７﹒６９１
　　２０天平均　　　１７﹒８１５　加權平均價　　　１７﹒９５９
　　５０天平均　　　１６﹒６１６　ＲＳＩ１４　　　５１﹒４２７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出５４１﹒３４萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金沙（０１９２８）　　　　１７﹒７８０　　－２﹒８４
　　銀娛（０００２７）　　　　４６﹒３００　　－０﹒４３
　　凱升控股（００１０２）　　　０﹒１７５　　－２﹒２３
　　新濠（００２００）　　　　　５﹒１２０　　－１﹒９２
　　信德集團（００２４２）　　　１﹒３９０　　＋０﹒７２
　　澳博（００８８０）　　　　　２﹒６４０　－１５﹒９２
　　永利澳門（０１１２８）　　　４﹒８９０　　－２﹒４０
　　美高梅（０２２８２）　　　　４﹒０３０　　－２﹒４２
　　金界控股（０３９１８）　　　７﹒０３０　　＋０﹒４３
　　ＤＹＮＡＭ（０６８８９）　　６﹒８００　　－０﹒２９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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