《異動股》金沙跌近３％失守２０天線，報１７﹒７８元

《經濟通通訊社４日專訊》金沙（０１９２８）跌２﹒８４％，報１７﹒７８元，跌穿２０

天線（１７﹒８１５元），最低價１７﹒７４元，最高價１８﹒３元；成交３２４﹒３４萬股，

成交金額５８２４﹒９１萬元；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出５４１﹒３４萬元。

現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額３７７﹒１８萬元，加權平均成交價

１７﹒９７３元；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額３２３﹒０６萬元，加權平均

成交價１８元。

現時，恒生指數報２０１２３，升３５６點或１﹒８％；恒生中國企業指數報６８６３，升

１２７點或１﹒８９％；恒生科技指數報４３６０，升１１４點或２﹒６９％；主板成交

２３３﹒９５億元。

上證綜合指數報３１７７，升１３點或０﹒４３％，成交１０５４﹒５３億元人民幣。

深證成份指數報１２０３２，升４９點或０﹒４２％，成交７０９﹒０４億元人民幣。



基本資料

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現價 １７﹒７８０ 變動 －２﹒８４％

最高價 １８﹒３００ 最低價 １７﹒７４０

成交股數 ３２４﹒３４萬股 成交金額 ５８２４﹒９１萬

１０天平均 １８﹒２４４ 歷史波幅％ ４７﹒６９１

２０天平均 １７﹒８１５ 加權平均價 １７﹒９５９

５０天平均 １６﹒６１６ ＲＳＩ１４ ５１﹒４２７

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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出５４１﹒３４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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金沙（０１９２８） １７﹒７８０ －２﹒８４

銀娛（０００２７） ４６﹒３００ －０﹒４３

凱升控股（００１０２） ０﹒１７５ －２﹒２３

新濠（００２００） ５﹒１２０ －１﹒９２

信德集團（００２４２） １﹒３９０ ＋０﹒７２

澳博（００８８０） ２﹒６４０ －１５﹒９２

永利澳門（０１１２８） ４﹒８９０ －２﹒４０

美高梅（０２２８２） ４﹒０３０ －２﹒４２

金界控股（０３９１８） ７﹒０３０ ＋０﹒４３

ＤＹＮＡＭ（０６８８９） ６﹒８００ －０﹒２９

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（ｅｄ）

