《異動股》舜宇光學科技漲逾５％突破２０天線，報１１０﹒５元

《經濟通通訊社４日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）升５﹒０４％，報１１０﹒５元，
升穿２０天線（１０９﹒４１元），最高價１１０﹒７元，最低價１０６﹒６元；成交
１４９﹒７５萬股，成交金額１﹒６３億元；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入
３７０８﹒４８萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額１００７﹒８９萬元，加權
平均成交價１０９﹒１７４元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額
９２５﹒２３萬元，加權平均成交價１０８﹒９８４元。
現時，恒生指數報２０１７１，升４０４點或２﹒０５％；恒生中國企業指數報６８８０，
升１４３點或２﹒１３％；恒生科技指數報４３７４，升１２８點或３﹒０２％；主板成交
２４５﹒８７億元。
上證綜合指數報３１８２，升１８點或０﹒６％，成交１１０１﹒３７億元人民幣。
深證成份指數報１２０４７，升６５點或０﹒５５％，成交７４１﹒６９億元人民幣。
基本資料
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現價 １１０﹒５００ 變動 ＋５﹒０４％
最高價 １１０﹒７００ 最低價 １０６﹒６００
成交股數 １４９﹒７５萬股 成交金額 １﹒６３億
１０天平均 １０８﹒４４０ 歷史波幅％ ４５﹒８５６
２０天平均 １０９﹒４１０ 加權平均價 １０８﹒９３４
５０天平均 １１４﹒６９５ ＲＳＩ１４ ４９﹒５２０
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入３７０８﹒４８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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舜宇光學科技（０２３８２） １１０﹒５００ ＋５﹒０４
賽晶科技（００５８０） ２﹒３６０ ＋２﹒１６
萬裕科技（００８９４） ０﹒７７０ 無升跌
時捷（０１１８４） ３﹒３７０ 無升跌
高偉電子（０１４１５） １４﹒８４０ ＋９﹒７６
丘鈦科技（０１４７８） ４﹒３３０ ＋３﹒５９
匯聚科技（０１７２９） １﹒６９０ －０﹒５９
瑞聲科技（０２０１８） １４﹒９６０ ＋２﹒６１
威勝控股（０３３９３） ２﹒６２０ ＋２﹒３４
弘浩國際控股（０８３７５） ０﹒１８１ 無升跌
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（ｅｄ）
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