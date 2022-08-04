《異動股》舜宇光學科技漲逾５％突破２０天線，報１１０﹒５元

《經濟通通訊社４日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）升５﹒０４％，報１１０﹒５元，

升穿２０天線（１０９﹒４１元），最高價１１０﹒７元，最低價１０６﹒６元；成交

１４９﹒７５萬股，成交金額１﹒６３億元；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入

３７０８﹒４８萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額１００７﹒８９萬元，加權

平均成交價１０９﹒１７４元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額

９２５﹒２３萬元，加權平均成交價１０８﹒９８４元。

現時，恒生指數報２０１７１，升４０４點或２﹒０５％；恒生中國企業指數報６８８０，

升１４３點或２﹒１３％；恒生科技指數報４３７４，升１２８點或３﹒０２％；主板成交

２４５﹒８７億元。

上證綜合指數報３１８２，升１８點或０﹒６％，成交１１０１﹒３７億元人民幣。

深證成份指數報１２０４７，升６５點或０﹒５５％，成交７４１﹒６９億元人民幣。



基本資料

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現價 １１０﹒５００ 變動 ＋５﹒０４％

最高價 １１０﹒７００ 最低價 １０６﹒６００

成交股數 １４９﹒７５萬股 成交金額 １﹒６３億

１０天平均 １０８﹒４４０ 歷史波幅％ ４５﹒８５６

２０天平均 １０９﹒４１０ 加權平均價 １０８﹒９３４

５０天平均 １１４﹒６９５ ＲＳＩ１４ ４９﹒５２０

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入３７０８﹒４８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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舜宇光學科技（０２３８２） １１０﹒５００ ＋５﹒０４

賽晶科技（００５８０） ２﹒３６０ ＋２﹒１６

萬裕科技（００８９４） ０﹒７７０ 無升跌

時捷（０１１８４） ３﹒３７０ 無升跌

高偉電子（０１４１５） １４﹒８４０ ＋９﹒７６

丘鈦科技（０１４７８） ４﹒３３０ ＋３﹒５９

匯聚科技（０１７２９） １﹒６９０ －０﹒５９

瑞聲科技（０２０１８） １４﹒９６０ ＋２﹒６１

威勝控股（０３３９３） ２﹒６２０ ＋２﹒３４

弘浩國際控股（０８３７５） ０﹒１８１ 無升跌

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（ｅｄ）

