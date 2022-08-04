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01347 華虹半導體
即時 按盤價 跌26.400 -0.650 (-2.403%)
大手異動

04/08/2022 10:03

《異動股》華虹升逾５％突破１０天線，報２４﹒４元

　　《經濟通通訊社４日專訊》華虹（０１３４７）升５﹒１７％，報２４﹒４元，升穿１０天
線（２４﹒１２５元），最高價２４﹒４元，最低價２３﹒５元；成交３４３﹒５８萬股，成交
金額８２１７﹒６５萬元；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入３８３９﹒９２萬元。現
時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額３２７﹒２１萬元，加權平均成交價
２３﹒８８９元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額８１０﹒１７萬元，加權平均
成交價２４﹒０１７元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅７﹒９６％。
　　現時，恒生指數報２０１７３，升４０５點或２﹒０５％；恒生中國企業指數報６８８０，
升１４３點或２﹒１３％；恒生科技指數報４３７７，升１３１點或３﹒０９％；主板成交
２５０﹒５６億元。
　　上證綜合指數報３１８７，升２３點或０﹒７４％，成交１１２６﹒２１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０７４，升９１點或０﹒７７％，成交７５４﹒１９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２４﹒４００　變動　　　　　　＋５﹒１７％
　　最高價　　　　　２４﹒４００　最低價　　　　　２３﹒５００
　　成交股數　　３４３﹒５８萬股　成交金額　　８２１７﹒６５萬
　　１０天平均　　　２４﹒１２５　歷史波幅％　　　３８﹒９６５
　　２０天平均　　　２４﹒６４５　加權平均價　　　２３﹒９１７
　　５０天平均　　　２６﹒４６８　ＲＳＩ１４　　　４５﹒９７５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入３８３９﹒９２萬元；暫
連升２日，累計升幅７﹒９６％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華虹（０１３４７）　　　　２４﹒４０　＋５﹒１７
　　ＡＳＭＰＴ（００５２２）　６２﹒８５　＋１﹒５３
　　中芯（００９８１）　　　　１６﹒８６　＋４﹒２０
　　上海復旦（０１３８５）　　３１﹒８０　＋１﹒２７
　　晶門（０２８７８）　　　　　０﹒５５　＋３﹒７７
　　宏光半導體（０６９０８）　　３﹒７３　＋３﹒９０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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