《異動股》比亞迪電子漲近１１％突破５０天線，報２２﹒１５元

《經濟通通訊社４日專訊》比亞迪電子（００２８５）升１０﹒７５％，報２２﹒１５元，
升穿５０天線（２０﹒４７４元），最高價２２﹒１５元，最低價２０﹒５５元；成交
６５４﹒６３萬股，成交金額１﹒４億元；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入
６２９８﹒７２萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額２６１﹒８３萬元，加權平均
成交價２１﹒４８３元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額１０６６﹒８７萬元，
加權平均成交價２１﹒５６元。
現時，恒生指數報２０１６８，升４００點或２﹒０３％；恒生中國企業指數報６８８０，
升１４３點或２﹒１４％；恒生科技指數報４３８４，升１３８點或３﹒２６％；主板成交
２６９﹒０６億元。
上證綜合指數報３１８８，升２５點或０﹒７９％，成交１２０４﹒２５億元人民幣。
深證成份指數報１２０８９，升１０７點或０﹒８９％，成交７９８﹒８億元人民幣。
基本資料
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現價 ２２﹒１５０ 變動 ＋１０﹒７５％
最高價 ２２﹒１５０ 最低價 ２０﹒５５０
成交股數 ６５４﹒６３萬股 成交金額 １﹒４億
１０天平均 ２０﹒６１０ 歷史波幅％ ５７﹒２７０
２０天平均 ２１﹒２０８ 加權平均價 ２１﹒４５３
５０天平均 ２０﹒４７４ ＲＳＩ１４ ５５﹒９６２
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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入６２９８﹒７２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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比亞迪電子（００２８５） ２２﹒１５ ＋１０﹒７５
偉易達（００３０３） ５１﹒９０ ＋１﹒５７
中興（００７６３） １６﹒１４ ＋２﹒１５
中國鐵塔（００７８８） ０﹒９９ 無升跌
天能動力（００８１９） ８﹒８３ ＋０﹒２３
比亞迪（０１２１１） ２９８﹒２０ ＋３﹒６１
贛鋒鋰業（０１７７２） ７１﹒７０ ＋２﹒８７
富智康集團（０２０３８） １﹒００ 無升跌
鴻騰（０６０８８） １﹒２５ ＋２﹒４６
長飛光纖光纜（０６８６９） １４﹒２６ ＋１﹒８６
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（ｅｄ）
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