《異動股》比亞迪電子漲近１１％突破５０天線，報２２﹒１５元

《經濟通通訊社４日專訊》比亞迪電子（００２８５）升１０﹒７５％，報２２﹒１５元，

升穿５０天線（２０﹒４７４元），最高價２２﹒１５元，最低價２０﹒５５元；成交

６５４﹒６３萬股，成交金額１﹒４億元；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入

６２９８﹒７２萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額２６１﹒８３萬元，加權平均

成交價２１﹒４８３元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額１０６６﹒８７萬元，

加權平均成交價２１﹒５６元。

現時，恒生指數報２０１６８，升４００點或２﹒０３％；恒生中國企業指數報６８８０，

升１４３點或２﹒１４％；恒生科技指數報４３８４，升１３８點或３﹒２６％；主板成交

２６９﹒０６億元。

上證綜合指數報３１８８，升２５點或０﹒７９％，成交１２０４﹒２５億元人民幣。

深證成份指數報１２０８９，升１０７點或０﹒８９％，成交７９８﹒８億元人民幣。



基本資料

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現價 ２２﹒１５０ 變動 ＋１０﹒７５％

最高價 ２２﹒１５０ 最低價 ２０﹒５５０

成交股數 ６５４﹒６３萬股 成交金額 １﹒４億

１０天平均 ２０﹒６１０ 歷史波幅％ ５７﹒２７０

２０天平均 ２１﹒２０８ 加權平均價 ２１﹒４５３

５０天平均 ２０﹒４７４ ＲＳＩ１４ ５５﹒９６２

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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入６２９８﹒７２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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比亞迪電子（００２８５） ２２﹒１５ ＋１０﹒７５

偉易達（００３０３） ５１﹒９０ ＋１﹒５７

中興（００７６３） １６﹒１４ ＋２﹒１５

中國鐵塔（００７８８） ０﹒９９ 無升跌

天能動力（００８１９） ８﹒８３ ＋０﹒２３

比亞迪（０１２１１） ２９８﹒２０ ＋３﹒６１

贛鋒鋰業（０１７７２） ７１﹒７０ ＋２﹒８７

富智康集團（０２０３８） １﹒００ 無升跌

鴻騰（０６０８８） １﹒２５ ＋２﹒４６

長飛光纖光纜（０６８６９） １４﹒２６ ＋１﹒８６

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（ｅｄ）

