《異動股》創科實業漲逾５％突破５０天線，報９１﹒５５元

《經濟通通訊社４日專訊》創科實業（００６６９）升５﹒１１％，報９１﹒５５元，升穿
５０天線（９０﹒１５４元），最高價９１﹒６元，最低價８７﹒６５元；成交１８３﹒５７萬
股，成交金額１﹒６３億元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入２１６０﹒５４萬元。
現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額３４５﹒０２萬元，加權平均成交價８９﹒９８７元
；現時最大淨被動賣出券商為極訊亞太，金額５９９﹒３２萬元，加權平均成交價９０﹒２５３
元。
現時，恒生指數報２０１７５，升４０８點或２﹒０６％；恒生中國企業指數報６８８３，
升１４６點或２﹒１７％；恒生科技指數報４３８５，升１３９點或３﹒２９％；主板成交
２７４﹒２８億元。
上證綜合指數報３１８８，升２５點或０﹒８％，成交１２２０﹒５２億元人民幣。
深證成份指數報１２０９０，升１０８點或０﹒９１％，成交８０９﹒４１億元人民幣。
基本資料
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現價 ９１﹒５５０ 變動 ＋５﹒１１％
最高價 ９１﹒６００ 最低價 ８７﹒６５０
成交股數 １８３﹒５７萬股 成交金額 １﹒６３億
１０天平均 ８９﹒１１５ 歷史波幅％ ４６﹒２３０
２０天平均 ８８﹒０４２ 加權平均價 ８８﹒９３７
５０天平均 ９０﹒１５４ ＲＳＩ１４ ５５﹒２６０
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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入２１６０﹒５４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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創科實業（００６６９） ９１﹒５５ ＋５﹒１１
中國海外諾信（００４６４） ０﹒４２ ＋７﹒６９
海信家電（００９２１） ９﹒１２ ＋２﹒３６
ＪＳ環球生活（０１６９１） ８﹒５２ ＋２﹒０４
登輝控股（０１６９２） ２﹒０５ ＋１﹒４９
泉峰控股（０２２８５） ３７﹒５０ ＋０﹒９４
友和集團（０２３４７） １﹒７４ ＋２﹒３５
海爾智家（０６６９０） ２３﹒７５ －０﹒２１
思摩爾（０６９６９） １７﹒６６ ＋２﹒０８
濠亮環球（０８１１８） ０﹒４１ ＋５﹒１３
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（ｅｄ）
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