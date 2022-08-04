《異動股》棠記控股挫逾１５％創新低，報０﹒０２２元

《經濟通通訊社４日專訊》棠記控股（０８３０５）跌１５﹒３８％，報０﹒０２２元，最
低價０﹒０２２元，創上市新低，最高價０﹒０２５元；成交１１９３萬股，成交金額
２７﹒３７萬元；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出７﹒２６萬元。現時最大淨被動買
入券商為富途證券國際，金額８﹒３萬元，加權平均成交價０﹒０２４元；現時最大淨被動賣出
券商為盈透證券香港，金額１０﹒０５萬元，加權平均成交價０﹒０２２元。
現時，恒生指數報２０１８１，升４１４點或２﹒１％；恒生中國企業指數報６８８３，升
１４６點或２﹒１８％；恒生科技指數報４３８１，升１３５點或３﹒２％；主板成交
３０４﹒１３億元。
上證綜合指數報３１８９，升２５點或０﹒８１％，成交１３５３﹒０３億元人民幣。
深證成份指數報１２０９４，升１１２點或０﹒９４％，成交８８７﹒７２億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０２２ 變動 －１５﹒３８％
最高價 ０﹒０２５ 最低價 ０﹒０２２
成交股數 １１９３萬股 成交金額 ２７﹒３７萬
１０天平均 ０﹒０２８ 歷史波幅％ ８４﹒８１２
２０天平均 ０﹒０２９ 加權平均價 ０﹒０２３
５０天平均 ０﹒０７２ ＲＳＩ１４ ２１﹒５２９
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出７﹒２６萬元
（ｅｄ）
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