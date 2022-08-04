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00981 中芯國際
即時 按盤價 跌17.500 -0.040 (-0.228%)
大手異動

04/08/2022 10:18

《異動股》中芯升近５％突破１００天線，報１６﹒９８元

　　《經濟通通訊社４日專訊》中芯（００９８１）升４﹒９４％，報１６﹒９８元，升穿
１００天線（１６﹒９元），最高價１７元，最低價１６﹒４８元；成交１３５３﹒０５萬股，
成交金額２﹒２７億元；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入５４０７﹒０９萬元。現時
最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額１６４４﹒６１萬元，加權平均成交價１６﹒８
元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額２９６９﹒１１萬元，加權平均成交價
１６﹒７９５元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅９﹒２７％。
　　現時，恒生指數報２０１７２，升４０５點或２﹒０５％；恒生中國企業指數報６８７９，
升１４２點或２﹒１１％；恒生科技指數報４３７８，升１３２點或３﹒１１％；主板成交
３０９﹒８４億元。
　　上證綜合指數報３１８７，升２３點或０﹒７５％，成交１３８２﹒５２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０８０，升９８點或０﹒８２％，成交９０４﹒９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１６﹒９８０　變動　　　　＋４﹒９４％
　　最高價　　　　　　１７﹒０００　最低價　　　１６﹒４８０
　　成交股數　　１３５３﹒０５萬股　成交金額　　　２﹒２７億
　　１０天平均　　　　１６﹒５６４　歷史波幅％　３４﹒９２７
　　２０天平均　　　　１６﹒５５７　加權平均價　１６﹒７８５
　　５０天平均　　　　１７﹒３０６　ＲＳＩ１４　５２﹒１２９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入５４０７﹒０９萬元；
暫連升２日，累計升幅９﹒２７％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯（００９８１）　　　　　　１６﹒９８０　＋４﹒９４
　　金蝶國際（００２６８）　　　　１６﹒８００　＋３﹒９６
　　中國軟件國際（００３５４）　　　７﹒０７０　＋２﹒９１
　　騰訊（００７００）　　　　　３１０﹒８００　＋２﹒７１
　　中興（００７６３）　　　　　　１６﹒２２０　＋２﹒６６
　　網龍（００７７７）　　　　　　１５﹒７００　＋４﹒１１
　　ＩＧＧ（００７９９）　　　　　　３﹒１１０　＋１﹒６３
　　聯想集團（００９９２）　　　　　６﹒９５０　＋０﹒７２
　　百奧家庭互動（０２１００）　　　０﹒４５５　　　無升跌
　　金山軟件（０３８８８）　　　　２５﹒６５０　＋２﹒６０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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