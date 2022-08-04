《異動股》中芯升近５％突破１００天線，報１６﹒９８元

《經濟通通訊社４日專訊》中芯（００９８１）升４﹒９４％，報１６﹒９８元，升穿
１００天線（１６﹒９元），最高價１７元，最低價１６﹒４８元；成交１３５３﹒０５萬股，
成交金額２﹒２７億元；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入５４０７﹒０９萬元。現時
最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額１６４４﹒６１萬元，加權平均成交價１６﹒８
元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額２９６９﹒１１萬元，加權平均成交價
１６﹒７９５元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅９﹒２７％。
現時，恒生指數報２０１７２，升４０５點或２﹒０５％；恒生中國企業指數報６８７９，
升１４２點或２﹒１１％；恒生科技指數報４３７８，升１３２點或３﹒１１％；主板成交
３０９﹒８４億元。
上證綜合指數報３１８７，升２３點或０﹒７５％，成交１３８２﹒５２億元人民幣。
深證成份指數報１２０８０，升９８點或０﹒８２％，成交９０４﹒９億元人民幣。
基本資料
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現價 １６﹒９８０ 變動 ＋４﹒９４％
最高價 １７﹒０００ 最低價 １６﹒４８０
成交股數 １３５３﹒０５萬股 成交金額 ２﹒２７億
１０天平均 １６﹒５６４ 歷史波幅％ ３４﹒９２７
２０天平均 １６﹒５５７ 加權平均價 １６﹒７８５
５０天平均 １７﹒３０６ ＲＳＩ１４ ５２﹒１２９
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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入５４０７﹒０９萬元；
暫連升２日，累計升幅９﹒２７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中芯（００９８１） １６﹒９８０ ＋４﹒９４
金蝶國際（００２６８） １６﹒８００ ＋３﹒９６
中國軟件國際（００３５４） ７﹒０７０ ＋２﹒９１
騰訊（００７００） ３１０﹒８００ ＋２﹒７１
中興（００７６３） １６﹒２２０ ＋２﹒６６
網龍（００７７７） １５﹒７００ ＋４﹒１１
ＩＧＧ（００７９９） ３﹒１１０ ＋１﹒６３
聯想集團（００９９２） ６﹒９５０ ＋０﹒７２
百奧家庭互動（０２１００） ０﹒４５５ 無升跌
金山軟件（０３８８８） ２５﹒６５０ ＋２﹒６０
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（ｅｄ）
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