《異動股》凱萊英（０６８２１）升逾１０％，報１１３﹒４元

《經濟通通訊社４日專訊》凱萊英（０６８２１）升１０﹒１％，報１１３﹒４元，最高價
１１３﹒４元，最低價１０６元；成交１４﹒０１萬股，成交金額１５４９﹒５１萬元；主動買
沽比率５４：４６，資金淨主動買入１２６﹒０９萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信
息，金額２６２﹒４７萬元，加權平均成交價１１０﹒５５３元；現時最大淨被動賣出券商為瑞
銀，金額２０８﹒３５萬元，加權平均成交價１１０﹒４７８元。
現時，恒生指數報２０１８２，升４１４點或２﹒１％；恒生中國企業指數報６８８５，升
１４８點或２﹒２％；恒生科技指數報４３８２，升１３６點或３﹒２２％；主板成交
３２４﹒４８億元。
上證綜合指數報３１８６，升２２點或０﹒７１％，成交１４６０﹒５７億元人民幣。
深證成份指數報１２０７３，升９１點或０﹒７６％，成交９４８﹒３５億元人民幣。
基本資料
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現價 １１３﹒４００ 變動 ＋１０﹒１０％
最高價 １１３﹒４００ 最低價 １０６﹒０００
成交股數 １４﹒０１萬股 成交金額 １５４９﹒５１萬
１０天平均 １１３﹒４３０ 歷史波幅％ ４１﹒８２７
２０天平均 １２２﹒０９２ 加權平均價 １１０﹒５６４
５０天平均 １２０﹒９８７ ＲＳＩ１４ ４２﹒８７８
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股份狀態：主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入１２６﹒０９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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凱萊英（０６８２１） １１３﹒４０ ＋１０﹒１０
中國中藥（００５７０） ３﹒２５ ＋２﹒５２
山東新華製藥股份（００７１９） ４﹒５８ ＋１﹒３３
石藥集團（０１０９３） ８﹒１４ ＋１﹒３７
中國生物製藥（０１１７７） ４﹒３６ ＋１﹒４０
三生製藥（０１５３０） ５﹒０６ ＋１﹒２０
復星醫藥（０２１９６） ２７﹒５５ ＋２﹒９９
藥明康德（０２３５９） ９５﹒５５ ＋５﹒００
潤藥（０３３２０） ４﹒４７ ＋２﹒０５
康龍化成（０３７５９） ６４﹒７５ ＋３﹒０２
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（ｅｄ）
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