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00361 順龍控股
即時 按盤價 跌0.093 -0.001 (-1.064%)
大手異動

04/08/2022 10:24

《異動股》順龍控股（００３６１）升２０％，報０﹒１０８元

　　《經濟通通訊社４日專訊》順龍控股（００３６１）升２０％，報０﹒１０８元，最高價
０﹒１０９元，創１個月新高，最低價０﹒０９元；成交１９２０萬股，成交金額１９１﹒７９
萬元；主動買沽比率８４：１６，資金淨主動買入１２８﹒５６萬元。現時最大淨被動買入券商
為金利豐證券，金額３﹒４萬元，加權平均成交價０﹒１元；現時最大淨被動賣出券商為富途證
券國際，金額２７﹒１８萬元，加權平均成交價０﹒１０１元。以現價計，該股暫連升２日，累
計升幅３５％。
　　現時，恒生指數報２０１７０，升４０３點或２﹒０４％；恒生中國企業指數報６８８０，
升１４３點或２﹒１３％；恒生科技指數報４３８１，升１３５點或３﹒２％；主板成交
３２７﹒６３億元。
　　上證綜合指數報３１８４，升２０點或０﹒６６％，成交１４７７﹒０８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０５９，升７７點或０﹒６５％，成交９５８﹒１７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒１０８　變動　　　　＋２０﹒００％
　　最高價　　　　０﹒１０９　最低價　　　　　０﹒０９０
　　成交股數　　１９２０萬股　成交金額　　１９１﹒７９萬
　　１０天平均　　０﹒０７８　歷史波幅％　２２６﹒３６６
　　２０天平均　　０﹒０６７　加權平均價　　　０﹒１００
　　５０天平均　　０﹒０４５　ＲＳＩ１４　　７５﹒３７０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率８４：１６，資金淨主動買入１２８﹒５６萬元；暫連
升２日，累計升幅３５％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　順龍控股（００３６１）　　　０﹒１０８　＋２０﹒００
　　裕元集團（００５５１）　　１０﹒１８０　　＋１﹒９０
　　３６１度（０１３６１）　　　３﹒８９０　　－０﹒２６
　　特步國際（０１３６８）　　１２﹒８６０　　＋３﹒７１
　　安踏體育（０２０２０）　　８５﹒３００　　＋０﹒５９
　　李寧（０２３３１）　　　　６５﹒４００　　＋０﹒３８
　　寶勝國際（０３８１３）　　　０﹒８１０　　＋１﹒２５
　　中國動向（０３８１８）　　　０﹒３８０　　＋１﹒３３
　　滔搏（０６１１０）　　　　　６﹒２３０　　＋２﹒０８
　　本間高爾夫（０６８５８）　　３﹒３９０　　＋６﹒６０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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