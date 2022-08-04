《異動股》榮昌生物漲近１０％突破２０天線，報４９﹒０５元

《經濟通通訊社４日專訊》榮昌生物（０９９９５）升９﹒７３％，報４９﹒０５元，升穿

２０天線（４６﹒３１２元），最高價４９﹒２元，最低價４５﹒３５元；成交６５﹒２１萬股

，成交金額３０９１﹒５４萬元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入９０９﹒８４萬元

。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額１９７﹒８１萬元，加權平均成交價４７﹒５９３元；

現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額４２３﹒３８萬元，加權平均成交價

４７﹒８３５元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１０﹒６％。

現時，恒生指數報２０１６２，升３９５點或２％；恒生中國企業指數報６８７７，升

１４０點或２﹒０８％；恒生科技指數報４３７８，升１３２點或３﹒１１％；主板成交

３３０﹒６３億元。

上證綜合指數報３１８４，升２０點或０﹒６５％，成交１４９２﹒０７億元人民幣。

深證成份指數報１２０６２，升７９點或０﹒６７％，成交９６７﹒０５億元人民幣。



基本資料

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現價 ４９﹒０５０ 變動 ＋９﹒７３％

最高價 ４９﹒２００ 最低價 ４５﹒３５０

成交股數 ６５﹒２１萬股 成交金額 ３０９１﹒５４萬

１０天平均 ４６﹒１７０ 歷史波幅％ ６５﹒０６５

２０天平均 ４６﹒３１２ 加權平均價 ４７﹒４０６

５０天平均 ４０﹒６５６ ＲＳＩ１４ ５９﹒３５７

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入９０９﹒８４萬元；暫連

升２日，累計升幅１０﹒６％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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榮昌生物（０９９９５） ４９﹒０５ ＋９﹒７３

金斯瑞生物科技（０１５４８） ２８﹒８５ ＋４﹒７２

信達生物（０１８０１） ３２﹒０５ ＋０﹒３１

君實生物（０１８７７） ３１﹒５５ ＋２﹒７７

錦欣生殖（０１９５１） ５﹒６６ ＋２﹒９１

騰盛博藥－Ｂ（０２１３７） ８﹒２３ ＋３﹒６５

藥明生物（０２２６９） ７４﹒８０ ＋４﹒２５

百濟神州（０６１６０） １０４﹒３０ ＋３﹒６８

康希諾（０６１８５） ６１﹒００ ＋１﹒８４

康方生物（０９９２６） ２１﹒００ ＋５﹒００

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（ｅｄ）

