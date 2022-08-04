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09995 榮昌生物－Ｂ
即時 按盤價 跌54.000 -0.200 (-0.369%)
大手異動

04/08/2022 10:25

《異動股》榮昌生物漲近１０％突破２０天線，報４９﹒０５元

　　《經濟通通訊社４日專訊》榮昌生物（０９９９５）升９﹒７３％，報４９﹒０５元，升穿
２０天線（４６﹒３１２元），最高價４９﹒２元，最低價４５﹒３５元；成交６５﹒２１萬股
，成交金額３０９１﹒５４萬元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入９０９﹒８４萬元
。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額１９７﹒８１萬元，加權平均成交價４７﹒５９３元；
現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額４２３﹒３８萬元，加權平均成交價
４７﹒８３５元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１０﹒６％。
　　現時，恒生指數報２０１６２，升３９５點或２％；恒生中國企業指數報６８７７，升
１４０點或２﹒０８％；恒生科技指數報４３７８，升１３２點或３﹒１１％；主板成交
３３０﹒６３億元。
　　上證綜合指數報３１８４，升２０點或０﹒６５％，成交１４９２﹒０７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０６２，升７９點或０﹒６７％，成交９６７﹒０５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　４９﹒０５０　變動　　　　　　＋９﹒７３％
　　最高價　　　　４９﹒２００　最低價　　　　　４５﹒３５０
　　成交股數　　６５﹒２１萬股　成交金額　　３０９１﹒５４萬
　　１０天平均　　４６﹒１７０　歷史波幅％　　　６５﹒０６５
　　２０天平均　　４６﹒３１２　加權平均價　　　４７﹒４０６
　　５０天平均　　４０﹒６５６　ＲＳＩ１４　　　５９﹒３５７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入９０９﹒８４萬元；暫連
升２日，累計升幅１０﹒６％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　榮昌生物（０９９９５）　　　　　４９﹒０５　＋９﹒７３
　　金斯瑞生物科技（０１５４８）　　２８﹒８５　＋４﹒７２
　　信達生物（０１８０１）　　　　　３２﹒０５　＋０﹒３１
　　君實生物（０１８７７）　　　　　３１﹒５５　＋２﹒７７
　　錦欣生殖（０１９５１）　　　　　　５﹒６６　＋２﹒９１
　　騰盛博藥－Ｂ（０２１３７）　　　　８﹒２３　＋３﹒６５
　　藥明生物（０２２６９）　　　　　７４﹒８０　＋４﹒２５
　　百濟神州（０６１６０）　　　　１０４﹒３０　＋３﹒６８
　　康希諾（０６１８５）　　　　　　６１﹒００　＋１﹒８４
　　康方生物（０９９２６）　　　　　２１﹒００　＋５﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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