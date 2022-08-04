《中概異動》騰訊（００７００）升逾３％，報３１１﹒８元

《經濟通通訊社４日專訊》騰訊（００７００）升３﹒０４％，報３１１﹒８元，較ＡＤＲ

收市高出１﹒２８％，最高價３１１﹒８元，最低價３０５﹒２元；成交６８１﹒０９萬股，成

交金額２１﹒０５億元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入３﹒６５億元。現時最大淨

被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額４０２２﹒１１萬元，加權平均成交價３０８﹒９８元

；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額７５５９﹒５５萬元，加權平均成交價

３０９﹒１６９元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒６９％。

現時，恒生指數報２０１６８，升４０１點或２﹒０３％；恒生中國企業指數報６８７８，

升１４１點或２﹒１１％；恒生科技指數報４３７６，升１３０點或３﹒０６％；主板成交

３５７﹒８６億元。

上證綜合指數報３１８３，升１９點或０﹒６２％，成交１６４２﹒５６億元人民幣。

深證成份指數報１２０５９，升７７點或０﹒６５％，成交１０４９﹒４１億元人民幣。



基本資料

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現價 ３１１﹒８００ 變動 ＋３﹒０４％

最高價 ３１１﹒８００ 最低價 ３０５﹒２００

成交股數 ６８１﹒０９萬股 成交金額 ２１﹒０５億

１０天平均 ３１４﹒４６０ 歷史波幅％ ２９﹒８０４

２０天平均 ３２５﹒５６０ 加權平均價 ３０９﹒１２７

５０天平均 ３４９﹒６００ ＲＳＩ１４ ３８﹒７０２

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股份狀態：主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入３﹒６５億元；暫連升２日，累計升幅

５﹒６９％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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騰訊（００７００） ３１１﹒８０ ＋３﹒０４

快手（０１０２４） ８１﹒００ ＋２﹒２１

小米（０１８１０） １１﹒９４ ＋２﹒９３

美團（０３６９０） １８３﹒７０ ＋３﹒７３

京東集團（０９６１８） ２４５﹒８０ ＋５﹒４０

嗶哩嗶哩（０９６２６） １９３﹒３０ ＋６﹒１５

小鵬汽車（０９８６８） ９０﹒０５ －１﹒３２

百度（０９８８８） １３５﹒６０ ＋４﹒０７

阿里（０９９８８） ９４﹒９５ ＋５﹒０９

網易（０９９９９） １３８﹒８０ －２﹒５３

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（ｅｄ）

