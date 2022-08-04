《異動股》樂享集團（０６９８８）升近１２％，報１﹒３３元

《經濟通通訊社４日專訊》樂享集團（０６９８８）升１１﹒７６％，報１﹒３３元，最高
價１﹒３３元，最低價１﹒１５元；成交２８３３﹒２萬股，成交金額３５４５﹒４萬元；主動
買沽比率５３：４７，資金淨主動買入１７４﹒４３萬元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞
洲，金額１８４﹒９３萬元，加權平均成交價１﹒２５４元；現時最大淨被動賣出券商為中國創
盈市場服務，金額１９５﹒６６萬元，加權平均成交價１﹒２５２元。
現時，恒生指數報２０１５８，升３９１點或１﹒９８％；恒生中國企業指數報６８７５，
升１３８點或２﹒０５％；恒生科技指數報４３７２，升１２６點或２﹒９８％；主板成交
３６１﹒９３億元。
上證綜合指數報３１８２，升１８點或０﹒５９％，成交１６６１﹒１６億元人民幣。
深證成份指數報１２０５５，升７３點或０﹒６１％，成交１０５９﹒１９億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒３３０ 變動 ＋１１﹒７６％
最高價 １﹒３３０ 最低價 １﹒１５０
成交股數 ２８３３﹒２萬股 成交金額 ３５４５﹒４萬
１０天平均 ２﹒０２８ 歷史波幅％ ２３２﹒５５１
２０天平均 ２﹒３５８ 加權平均價 １﹒２５１
５０天平均 ２﹒５２７ ＲＳＩ１４ １９﹒９９４
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股份狀態：主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入１７４﹒４３萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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樂享集團（０６９８８） １﹒３３ ＋１１﹒７６
騰訊（００７００） ３１１﹒４０ ＋２﹒９１
快手（０１０２４） ８０﹒９５ ＋２﹒１５
福祿控股（０２１０１） ４﹒３６ －０﹒４６
稻草熊娛樂（０２１２５） ２﹒００ －１﹒４８
美團（０３６９０） １８３﹒８０ ＋３﹒７８
京東集團（０９６１８） ２４５﹒８０ ＋５﹒４０
阿里（０９９８８） ９４﹒８０ ＋４﹒９３
寶尊電商（０９９９１） ２３﹒６５ ＋４﹒４２
網易（０９９９９） １３９﹒００ －２﹒３９
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（ｅｄ）
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