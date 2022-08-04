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06988 樂享集團
即時 按盤價 跌1.230 -0.080 (-6.107%)
大手異動

04/08/2022 10:36

《異動股》樂享集團（０６９８８）升近１２％，報１﹒３３元

　　《經濟通通訊社４日專訊》樂享集團（０６９８８）升１１﹒７６％，報１﹒３３元，最高
價１﹒３３元，最低價１﹒１５元；成交２８３３﹒２萬股，成交金額３５４５﹒４萬元；主動
買沽比率５３：４７，資金淨主動買入１７４﹒４３萬元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞
洲，金額１８４﹒９３萬元，加權平均成交價１﹒２５４元；現時最大淨被動賣出券商為中國創
盈市場服務，金額１９５﹒６６萬元，加權平均成交價１﹒２５２元。
　　現時，恒生指數報２０１５８，升３９１點或１﹒９８％；恒生中國企業指數報６８７５，
升１３８點或２﹒０５％；恒生科技指數報４３７２，升１２６點或２﹒９８％；主板成交
３６１﹒９３億元。
　　上證綜合指數報３１８２，升１８點或０﹒５９％，成交１６６１﹒１６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０５５，升７３點或０﹒６１％，成交１０５９﹒１９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１﹒３３０　變動　　　　＋１１﹒７６％
　　最高價　　　　　　１﹒３３０　最低價　　　　　１﹒１５０
　　成交股數　　２８３３﹒２萬股　成交金額　　３５４５﹒４萬
　　１０天平均　　　　２﹒０２８　歷史波幅％　２３２﹒５５１
　　２０天平均　　　　２﹒３５８　加權平均價　　　１﹒２５１
　　５０天平均　　　　２﹒５２７　ＲＳＩ１４　　１９﹒９９４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入１７４﹒４３萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　樂享集團（０６９８８）　　　　１﹒３３　＋１１﹒７６
　　騰訊（００７００）　　　　３１１﹒４０　　＋２﹒９１
　　快手（０１０２４）　　　　　８０﹒９５　　＋２﹒１５
　　福祿控股（０２１０１）　　　　４﹒３６　　－０﹒４６
　　稻草熊娛樂（０２１２５）　　　２﹒００　　－１﹒４８
　　美團（０３６９０）　　　　１８３﹒８０　　＋３﹒７８
　　京東集團（０９６１８）　　２４５﹒８０　　＋５﹒４０
　　阿里（０９９８８）　　　　　９４﹒８０　　＋４﹒９３
　　寶尊電商（０９９９１）　　　２３﹒６５　　＋４﹒４２
　　網易（０９９９９）　　　　１３９﹒００　　－２﹒３９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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