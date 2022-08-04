《異動股》樂享集團（０６９８８）升近１２％，報１﹒３３元

《經濟通通訊社４日專訊》樂享集團（０６９８８）升１１﹒７６％，報１﹒３３元，最高

價１﹒３３元，最低價１﹒１５元；成交２８３３﹒２萬股，成交金額３５４５﹒４萬元；主動

買沽比率５３：４７，資金淨主動買入１７４﹒４３萬元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞

洲，金額１８４﹒９３萬元，加權平均成交價１﹒２５４元；現時最大淨被動賣出券商為中國創

盈市場服務，金額１９５﹒６６萬元，加權平均成交價１﹒２５２元。

現時，恒生指數報２０１５８，升３９１點或１﹒９８％；恒生中國企業指數報６８７５，

升１３８點或２﹒０５％；恒生科技指數報４３７２，升１２６點或２﹒９８％；主板成交

３６１﹒９３億元。

上證綜合指數報３１８２，升１８點或０﹒５９％，成交１６６１﹒１６億元人民幣。

深證成份指數報１２０５５，升７３點或０﹒６１％，成交１０５９﹒１９億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒３３０ 變動 ＋１１﹒７６％

最高價 １﹒３３０ 最低價 １﹒１５０

成交股數 ２８３３﹒２萬股 成交金額 ３５４５﹒４萬

１０天平均 ２﹒０２８ 歷史波幅％ ２３２﹒５５１

２０天平均 ２﹒３５８ 加權平均價 １﹒２５１

５０天平均 ２﹒５２７ ＲＳＩ１４ １９﹒９９４

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股份狀態：主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入１７４﹒４３萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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樂享集團（０６９８８） １﹒３３ ＋１１﹒７６

騰訊（００７００） ３１１﹒４０ ＋２﹒９１

快手（０１０２４） ８０﹒９５ ＋２﹒１５

福祿控股（０２１０１） ４﹒３６ －０﹒４６

稻草熊娛樂（０２１２５） ２﹒００ －１﹒４８

美團（０３６９０） １８３﹒８０ ＋３﹒７８

京東集團（０９６１８） ２４５﹒８０ ＋５﹒４０

阿里（０９９８８） ９４﹒８０ ＋４﹒９３

寶尊電商（０９９９１） ２３﹒６５ ＋４﹒４２

網易（０９９９９） １３９﹒００ －２﹒３９

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（ｅｄ）

