《異動股》愛高集團升逾３８％突破１０天線，報０﹒０５８元

《經濟通通訊社４日專訊》愛高集團（００３２８）升３８﹒１％，報０﹒０５８元，升穿
１０天線（０﹒０５４元），最高價０﹒０５９元，最低價０﹒０４２元；成交２３１３萬股，
成交金額１２１﹒４５萬元；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入５７﹒２萬元。現時最
大淨被動買入券商為敏哲証券，金額３﹒１１萬元，加權平均成交價０﹒０５３元；現時最大淨
被動賣出券商為星展唯高達，金額９﹒３４萬元，加權平均成交價０﹒０５４元。
現時，恒生指數報２０１３４，升３６７點或１﹒８６％；恒生中國企業指數報６８６８，
升１３１點或１﹒９５％；恒生科技指數報４３６６，升１２０點或２﹒８５％；主板成交
４１８﹒１７億元。
上證綜合指數報３１８０，升１６點或０﹒５３％，成交１９１３﹒０９億元人民幣。
深證成份指數報１２０４８，升６６點或０﹒５５％，成交１２０６﹒６９億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０５８ 變動 ＋３８﹒１０％
最高價 ０﹒０５９ 最低價 ０﹒０４２
成交股數 ２３１３萬股 成交金額 １２１﹒４５萬
１０天平均 ０﹒０５４ 歷史波幅％ ８７﹒６１４
２０天平均 ０﹒０６４ 加權平均價 ０﹒０５２
５０天平均 ０﹒１００ ＲＳＩ１４ ４３﹒５４１
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入５７﹒２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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愛高集團（００３２８） ０﹒０５８ ＋３８﹒１０
金山科技工業（０００４０） ０﹒６２０ 無升跌
創維集團（００７５１） ３﹒４６０ ＋１﹒７６
信佳國際（００９１２） １﹒３５０ 無升跌
ＴＣＬ電子（０１０７０） ３﹒７５０ ＋０﹒８１
環亞國際醫療集團（０１１４３） ０﹒０９９ －１﹒００
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（ｅｄ）
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