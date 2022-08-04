《異動股》中國生物製藥升逾３％突破１００天線，報４﹒４３元

《經濟通通訊社４日專訊》中國生物製藥（０１１７７）升３﹒０２％，報４﹒４３元，升
穿１００天線（４﹒４１２元），最高價４﹒４３元，最低價４﹒２８元；成交１２６９﹒７萬
股，成交金額５５５４﹒８萬元；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入２５３６﹒１９萬
元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額１３０﹒１２萬元，加權平均成交價
４﹒３７７元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額６５０﹒３５萬元，加權平均成交價
４﹒３６８元。
現時，恒生指數報２０１４７，升３８０點或１﹒９３％；恒生中國企業指數報６８７２，
升１３５點或２﹒０２％；恒生科技指數報４３６９，升１２３點或２﹒９％；主板成交
４２０﹒７２億元。
上證綜合指數報３１８０，升１６點或０﹒５２％，成交１９２２﹒４２億元人民幣。
深證成份指數報１２０５０，升６７點或０﹒５７％，成交１２１２﹒７億元人民幣。
基本資料
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現價 ４﹒４３０ 變動 ＋３﹒０２％
最高價 ４﹒４３０ 最低價 ４﹒２８０
成交股數 １２６９﹒７萬股 成交金額 ５５５４﹒８萬
１０天平均 ４﹒５４０ 歷史波幅％ ３３﹒７８０
２０天平均 ４﹒７８８ 加權平均價 ４﹒３７５
５０天平均 ４﹒６００ ＲＳＩ１４ ４０﹒３６２
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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入２５３６﹒１９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國生物製藥（０１１７７） ４﹒４３ ＋３﹒０２
阿里健康（００２４１） ４﹒７６ ＋６﹒０１
國藥（０１０９９） １７﹒９０ ＋２﹒７６
信達生物（０１８０１） ３３﹒３０ ＋４﹒２３
錦欣生殖（０１９５１） ５﹒６６ ＋２﹒９１
復星醫藥（０２１９６） ２７﹒３５ ＋２﹒２４
藥明生物（０２２６９） ７５﹒４５ ＋５﹒１６
海吉亞醫療（０６０７８） ４７﹒００ ＋１﹒１８
京東健康（０６６１８） ６１﹒１５ ＋２﹒６９
康方生物（０９９２６） ２１﹒４５ ＋７﹒２５
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（ｅｄ）
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