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01177 中國生物製藥
即時 按盤價 升4.530 +0.070 (+1.570%)
大手異動

04/08/2022 11:00

《異動股》中國生物製藥升逾３％突破１００天線，報４﹒４３元

　　《經濟通通訊社４日專訊》中國生物製藥（０１１７７）升３﹒０２％，報４﹒４３元，升
穿１００天線（４﹒４１２元），最高價４﹒４３元，最低價４﹒２８元；成交１２６９﹒７萬
股，成交金額５５５４﹒８萬元；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入２５３６﹒１９萬
元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額１３０﹒１２萬元，加權平均成交價
４﹒３７７元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額６５０﹒３５萬元，加權平均成交價
４﹒３６８元。
　　現時，恒生指數報２０１４７，升３８０點或１﹒９３％；恒生中國企業指數報６８７２，
升１３５點或２﹒０２％；恒生科技指數報４３６９，升１２３點或２﹒９％；主板成交
４２０﹒７２億元。
　　上證綜合指數報３１８０，升１６點或０﹒５２％，成交１９２２﹒４２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０５０，升６７點或０﹒５７％，成交１２１２﹒７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　４﹒４３０　變動　　　　　＋３﹒０２％
　　最高價　　　　　　４﹒４３０　最低價　　　　　４﹒２８０
　　成交股數　　１２６９﹒７萬股　成交金額　　５５５４﹒８萬
　　１０天平均　　　　４﹒５４０　歷史波幅％　　３３﹒７８０
　　２０天平均　　　　４﹒７８８　加權平均價　　　４﹒３７５
　　５０天平均　　　　４﹒６００　ＲＳＩ１４　　４０﹒３６２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入２５３６﹒１９萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國生物製藥（０１１７７）　　４﹒４３　＋３﹒０２
　　阿里健康（００２４１）　　　　４﹒７６　＋６﹒０１
　　國藥（０１０９９）　　　　　１７﹒９０　＋２﹒７６
　　信達生物（０１８０１）　　　３３﹒３０　＋４﹒２３
　　錦欣生殖（０１９５１）　　　　５﹒６６　＋２﹒９１
　　復星醫藥（０２１９６）　　　２７﹒３５　＋２﹒２４
　　藥明生物（０２２６９）　　　７５﹒４５　＋５﹒１６
　　海吉亞醫療（０６０７８）　　４７﹒００　＋１﹒１８
　　京東健康（０６６１８）　　　６１﹒１５　＋２﹒６９
　　康方生物（０９９２６）　　　２１﹒４５　＋７﹒２５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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